Nimic nu permite, în acest stadiu, să se asocieze „în mod categoric” autorul atacului armat de la Cracovia cu vreo ideologie anume, anunță luni parchetul polonez, după deschiderea unei anchete cu privire la terorism și după ce ministrul de Interne a sugerat că atacatorul este inspirat de extrema dreaptă, relatează News.ro.

„Nu dispunem de niciun element care să ne permită să spunem în mod categoric și responsabil că el (autorul atacului) s-a inspirat din vreo ideologie sau alta”, a declarat luni, într-o conferință de presă, un purtător de cuvânt al Parchetului Național polonez, Przemyslaw Nowak.

Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte aproximativ 12 au fost rănite într-un atac armat care a avut loc sâmbătă seara în piața principală din Cracovia, potrivit poliției poloneze.

Atacatorul este cetățean polonez și a acționat singur, a declarat poliția pentru AFP, potrivit Agerpres.