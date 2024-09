Naufragiu în Grecia. Trei persoane au murit în largul Insulei Samos, iar alte 20 sunt date dispărute

O vastă operaţiune era în curs în căutarea a 20 de persoane date dispărute, potrivit presei elene, relatează AFP.

”Trei corpuri au fost pescuite din apă, iar cinci persoane au fost salvate şi sunt tefere”, a decarat AFP un reprezentant al biriului de presă al poliţiei portuare.

A boat carrying around 33 people sank off the island of #Samos on Monday. Three bodies have been recovered. The number of missing is 25 and the search is ongoing. pic.twitter.com/IPySHRtFr7