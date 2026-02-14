În plus, inspectorii de la Direcția Sanitar Veterinară au amendat societatea care administrează adăpostul cu 39.000 de lei.

Autoritățile au anunțat dimineață primele sancțiuni luate în cazul celui mai mare adăpost de câini din Vrancea, cel din localitatea Suraia. După ore de audieri, medicul veterinar care deține adăpostul a fost plasat sub control judiciar.

La fel și doi dintre angajații săi. Toți sunt cercetați într-un dosar ce vizează infracțiuni de ucidere cu intenție, fără drept a aimalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu și fals intelectual.

În plus, anchetatorii spun că au găsit nereguli grave privind modul în care erau ținuți câinii. Spațiile erau mult prea mici și nu respectau regulile sanitare, iar medicamentele și deșeurile nu erau gestionate corespunzătoar, spun medicii veterinari de la direcția sanitară de stat.

”Sunt sute de ore de orori”

De altfel, autoritățile veterinare au amendat adăpostul cu 39.000 de lei și au interzis eutanasierea câinilor. Cele peste 200 de animale care se află în padocul de la Suraia vor fi date spre adopție unor ONG-uri din țară.

În imaginile surprinse de o cameră ascunsă pot fi văzuți câini torturați și scene îngrozitoare de cruzime.

”Sunt sute de ore de orori, sunt câini izbiți de pereți, ținuți în crose, sufocați de-a dreptul. Nici nu pot să spun în cuvinte ce se întâmplă acolo. Sunt terorizați cu niște furtune de apă”, povestea Marius Chircă, manager ONG Kola Kariola.