”Dorim și sperăm să putem face asta împreună cu voi, prietenii noștri din Europa. Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună. Atunci când suntem în dezacord, dezacordul nostru vine din grija noastră profundă pentru Europa, de care suntem legați. Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru”.

Secretarul american de stat a încercat să calmeze rănile pe care le-a provocat, acum un an, vicepreședintele JD Vance. Mesajul lui Rubio - "vrem să fim aliați în continuare" - a adus un sentiment de ușurare printre participanții la Conferința de Securitate de la Munchen.

Într-un moment în care Donald Trump demontează ordinea globală care a prevalat după Al Doilea Război Mondial.

Kaja Kallas: ”Chiar și în junglă animalele cooperează, așa că îți este mai bine atunci când lucrezi împreună cu alții. Când Rusia merge la război, merge singură pentru că nu are aliați. Când America merge la război, mulți dintre noi mergem împreună cu voi și ne pierdem oamenii pe drum, așa că asta înseamnă că și voi aveți nevoie de noi pentru a fi această superputere”.

SUA au criticat totuși politicile Europei

Dar, între Europa și Statele Unite există în continuare diferențe. Rubio a criticat măsurile luate pentru combaterea schimbărilor climatice și a atacat politica privind migrația și comerțul liber.

Presiunea este mare asupra liderilor de pe continent pentru a aborda cele două provocări: consolidarea propriei securități a Europei și încheierea războiului din Ucraina.

Emmanuel Macron: ”Europa trebuie să învețe să devină o putere geopolitică. Dacă vrem să fim luați în serios pe continentul european și dincolo de el, trebuie să arătăm lumii angajamentul nostru neclintit de a ne apăra propriile interese. Începe, desigur, prin a continua să ne extindem sprijinul pentru Ucraina, dar ar putea continua în mod firesc prin respingerea tarifelor nejustificate și prin refuzarea politicoasă a pretențiilor nejustificate asupra teritoriului european. Asta am făcut și asta vom face”.

Friedrich Merz: ”S-a creat o ruptură între Europa și Statele Unite. Permiteți-mi să reformulez acest lucru pentru prietenii noștri americani în limba engleză. În era rivalității marilor puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure”.