Unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din România, în topul țepelor SUA în ”reconstrucția” Afganistanului | RAPORT

Unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din România, în topul țepelor SUA în "reconstrucția" Afganistanului

Defunctul om de afaceri Fathi Taher, unul dintre cei mai puternici milionari ai României postdecembriste, dar cu legături strânse și în regimul comunist, se află în topul pagubelor suferite de SUA în ”reconstrucția” Afganistanului.

Un proiect al fostului om de afaceri Fathi Taher, decedat în 2021, unul dintre primii și cei mai puternici milionari ai României de după 1989, dar cu strânse relații și în regimul comunist, se află în topul oficial al pagubelor suferite de SUA în programul de ”reconstrucție” a Afganistanului, potrivit Profit.

Guvernul american i-a aprobat lui Fathi Taher un proiect de 85 de milioane de dolari pentru construcția unui hotel Marriott peste drum de Ambasada SUA la Kabul, sumă din care omul de afaceri român a încasat 57,7 milioane de dolari.

Taher, fostul patron al echipei de fotbal Rapid, al afacerilor Griro, Electroputere Craiova și altor business-uri din România, de care se leagă și Școala Româno-Americană din Pipera, hotelul Marriott din București, AIG România și Kandia, a ridicat doar un schelet de clădire, după care a abandonat pur și simplu proiectul.

Informațiile apar în raportul final de audit elaborat de Biroul Inspectoratului Special General pentru Reconstrucția Afganistanului (SIGAR), o structură din subordinea Congresului SUA menită să analizeze rezultatele și costurile pentru proiectul american de ”reconstrucție” a Afganistanului, din perioada 2002-2021.

Raportul Final SIGAR poate fi consultat în forma sa completă

”Din 2002 și până la mijlocul anului 2021, Congresul Statelor Unite a alocat aproximativ 144,7 miliarde de dolari pentru reconstrucția Afganistanului - mult mai mult decât a cheltuit pentru Planul Marshall de după cel de-al Doilea Război Mondial, în termeni ajustați cu inflația. Misiunea promitea să aducă stabilitate și democrație în Afganistan, dar în cele din urmă nu a realizat niciunul dintre aceste obiective. Prăbușirea uimitor de rapidă a guvernului afgan în august 2021 a scos la iveală o fragilitate ascunsă de ani de afirmații încrezătoare despre progres. Decalajul dintre ambiție și realitate a fost vast, deteriorarea condițiilor de la fața locului subminând continuu obiective care s-au dovedit a fi nerealiste”, scrie în introducerea raportului.

Potrivit sursei citate, mai mulți factori au contribuit la eșecul demersului SUA de a transforma o țară subdezvoltată, sfâșiată de război, într-o democrație stabilă și prosperă.

”De exemplu, deciziile timpurii ale SUA, care au persistat în timp, de a se alia cu persoane influente corupte și care încălcau drepturile omului au consolidat insurgența și au subminat misiunea, inclusiv obiectivele SUA de a aduce democrația și buna guvernare în Afganistan”, sesizează raportul final.

Potrivit acestuia, ”costurile au fost imense. Zeci de mii de oameni - inclusiv peste 2.450 de militari americani - au fost uciși. Mulți alții au fost răniți, printre care peste 20.700 de militari americani”.

Americanii au suferit pagune de 23,2 miliarde de dolari în ”reconstrucția” Afganistanului. Românul Taher, în top

Documentul SIGAR estimează pagubele înregistrate de bugetul de stat al SUA cu proiecte de reconstrucție din Afganistan la 23,2 miliarde dolari și prezintă cele mai importante 6 exemple ilustrative, cu un total al costurilor de aproape 14 miliarde dolari.

Unul dintre exemple se referă la cazul milionarului român Fathi Taher, concret ”85 de milioane de dolari pentru un hotel neterminat și neutilizat”.

”În noiembrie 2016, SIGAR a raportat despre deficiențe grave în gestionarea și supravegherea împrumuturilor în valoare de 85 de milioane de dolari acordate de Overseas Private Investment Corporation (OPIC) pentru construirea unui hotel și a unei clădiri de apartamente adiacente, chiar vizavi de Ambasada SUA din Kabul. La momentul inspecției SIGAR, atât hotelul, cât și clădirea de apartamente erau neterminate, abandonate, goale, iar pentru ambele împrumuturi încetaseră plățile de rate, acestea fiind în default”, scrie în raportul final al SIGAR.

Overseas Private Investment Corporation (OPIC) a fost o agenție guvernamentală independentă a SUA care acorda credite companiilor americane care investeau în țări în curs de dezvoltare, ”susținând în acest fel politica externă și prioritățile de securitate națională ale Statelor Unite”.

Conform relatărilor anterioare ale Profit, este vorba despre un proiect de construire la Kabul a unui hotel Marriott și a unei clădiri de apartamente inițiat de omul de afaceri român de origine iordaniană Fathi Taher, decedat în 2021.

Fathi Taher a propus OPIC în 2006 proiectul privind construirea hotelului Marriott de 5 stele, cu 209 camere, peste drum de Ambasada SUA din Kabul, ”care să asigure cazarea investitorilor străini, încurajând demersurile de reconstrucție a țării și constituind o poartă de intrare pentru cetățenii afgani care se întorc în țara natală după ce au trăit în străinătate”.

Americanii i-au organizat chiar și o recepție lui Taher pentru proiectul din Kabul

În raportul de analiză a propunerii venite dinspre omul de afaceri român, OPIC estima că hotelul ar genera venituri anuale de 80 milioane dolari. În ianuarie 2007, OPIC a aprobat acordarea unui credit de 60 de milioane de dolari, pe 25 de ani, pentru realizarea proiectului.

Beneficiarul creditului a fost firma Kabul Grand Residences LLC, înregistrată în paradisul fiscal american Delaware și controlată de TAYL Investors Group Limited, cu domiciliul tot într-un paradis fiscal, Insulele Virgine Britanice, și deținută de compania de investiții a lui Taher din Iordania, TaherInvest.

Fathi Taher a primit efectiv în conturi suma totală de circa 57,7 milioane dolari, în trei tranșe. În 2009, la ambasada SUA din Kabul a avut loc chiar și o recepție în onoarea proiectului dezvoltat de român.

Taher i-a anunțat pe americani că oprește complet proiectul, imediat după ce i-a fost virată ultima tranșă de bani

În 2010, Taher a venit cu o nouă propunere la OPIC, pentru construcția unui bloc de apartamente lângă hotelul aflat în stadiu de proiect, Kabul Grand Residences, care să asigure cazare ”pentru rezidenți locali, expați, diplomați străini, lucrători ai organizațiilor umanitare și oficiali guvernamentali americani”.

OPIC a aprobat în 2011 și acest proiect și i-a acordat lui Fathi Taher o nouă finanțare, de 27 milioane dolari, bani pe care omul de afaceri român i-a încasat tot în 3 tranșe.

Construcția hotelului a început în 2009, iar românul Fathi Taher le-a promis americanilor că va fi finalizat în 2013. În iunie 2013, imediat după ce OPIC i-a virat în conturi ultima tranșă de bani, Fathi Taher a anunțat SUA că oprește toate lucrările la proiect.

”Pe 1 august 2016, inspectorii SIGAR au vizitat hotelul pentru a verifica stadiul proiectului. Am descoperit că este nefinalizat și că pare abandonat. În baza a ceea ce am văzut, este clar că asigurările date de dezvoltator pentru a obține ultima tranșă din credit au fost false. În prezent, cercetăm în ce măsură rapoartele anterioare ale dezvoltatorului, întocmite pentru justificarea acordării celorlalte tranșe din împrumut, au fost de asemenea false”, se arăta într-un raport anterior al SIGAR.

În 2009, Fathi Taher se afla în topul celor mai bogați români, cu o avere estimată la 350 - 375 de milioane de dolari.

