Companiile aeriene europene au avertizat că, în următoarele săptămâni, ar putea apărea o penurie de combustibil pentru avioane, din cauza războiului din Iran, ceea ce ar perturba călătoriile înainte de sezonul estival. Europa este mai dependentă de importurile de combustibil pentru avioane decât de orice alt combustibil pentru transport, în condițiile în care aproximativ 75% din importurile sale de kerosen provin din Orientul Mijlociu.

Risc de penurie înainte de sezonul estival

Începând de luna viitoare, Comisia Europeană va cartografia capacitatea de rafinare a produselor petroliere la nivelul întregului bloc comunitar și va introduce măsuri „pentru a asigura utilizarea și menținerea deplină a capacității de rafinare existente”, se arată într-un proiect de propunere consultat de Reuters.

De asemenea, UE lucrează la măsuri care se concentrează pe aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, dar acestea sunt încă în curs de elaborare, au declarat oficiali implicați în discuții. Comisia a refuzat să comenteze aceste planuri, care urmează să fie publicate pe 22 aprilie.

Prețuri în creștere și riscuri pentru transportul aerian

Prețul combustibilului pentru avioane a crescut vertiginos după blocarea Strâmtorii Ormuz, iar companiile aeriene europene avertizează asupra creșterilor de prețuri, anulărilor și a avioanelor imobilizate la sol, dacă războiul nu se încheie curând. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că războiul cu Iranul s-ar putea încheia în curând, îndemnând lumea să fie atentă la „două zile uimitoare”, în timp ce forțele americane, care impun o blocadă, au întors navele care părăsesc porturile iraniene.

Industria aeriană se pregătește pentru criză

Companiile aeriene se pregătesc pentru o potențială criză de aprovizionare, Agenția Internațională pentru Energie prognozând că ar putea apărea penurii de combustibil pentru avioane în lunile următoare, dacă Europa va putea înlocui doar jumătate din livrările pe care le primește în mod normal din Orientul Mijlociu.

Pe măsură ce producția internă de petrol s-a redus, iar guvernele au încercat să treacă la surse de energie mai curate, capacitatea de rafinare a Europei a scăzut în ultimii ani.

AIE a declarat luna aceasta că multe rafinării europene funcționează deja la capacitate maximă pentru producția de combustibil pentru avioane.

„Furnizorii noștri (de combustibil pentru avioane) își schimbă prognozele și nu mai sunt dornici să ofere o perspectivă pe o perioadă mai mare de o lună”, a declarat directorul tehnic de la Lufthansa, Grazia Vittadini.

Separat, un purtător de cuvânt al aeroportului londonez Heathrow a declarat că impactul războiului nu a afectat încă operațiunile sale, deși monitorizează situația.

Diferențe majore între statele europene

Măsurile analizate de UE nu ar urma să aibă un impact asupra Marii Britanii, care se află în afara blocului comunitar.

Aprovizionarea cu combustibil pentru avioane este foarte inegală în Europa. Spania are opt rafinării și este un exportator net de combustibil pentru avioane, în timp ce importurile acoperă peste 60% din cererea Marii Britanii. Companiile aeriene europene au solicitat UE să îmbunătățească monitorizarea aprovizionării cu combustibil pentru avioane și să ia în considerare achiziționarea în comun de kerosen.

UE le impune țărilor membre să mențină rezerve de petrol de urgență pentru 90 de zile, ca amortizor împotriva șocurilor de aprovizionare. Aici nu este inclusă și o cerință specifică privind combustibilul pentru avioane, deși țările pot include acest combustibil și alte produse petroliere în stocul lor.