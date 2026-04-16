Lista intitulată „Sucursale ale companiilor ucrainene în Europa” include 11 firme, printre care unele din Londra, München, Riga, Vilnius și Praga. O altă listă, „Companii străine care produc componente”, cuprinde 10 firme, unele aflate în Madrid, Veneția și Haifa, potrivit Meduza.

Ce se află, de fapt, într-una dintre locații

După cum a observat un cititor al publicației Meduza, pe prima listă a Ministerului Apărării figura și adresa Lerchenauer Strasse 28 din München, unde se află o clădire rezidențială.

Ministerul Apărării a explicat publicarea acestor liste afirmând că „publicul european trebuie să înțeleagă clar nu doar cauzele reale ale amenințărilor la adresa securității sale, ci și adresele și locațiile întreprinderilor ‘ucrainene’ și ‘mixte’ care produc UAV-uri și componente pentru Ucraina pe teritoriul țărilor lor”.

Comentând declarația ministerului, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris pe platforma de social media X că aceasta „reprezintă o listă de posibile ținte pentru forțele armate ruse”. „Când loviturile vor deveni realitate depinde de ceea ce se va întâmpla în continuare. Dormiți liniștiți, parteneri europeni!”, a adăugat Medvedev.

Ministerul rus al Apărării a emis această declarație în urma unei întâlniri dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cancelarul german Friedrich Merz, desfășurată la Berlin pe 14 aprilie. Înaintea întâlnirii, au fost prezentate șapte modele de drone produse în cadrul unor întreprinderi mixte ucraineano-germane, potrivit biroului lui Zelenski. În aceeași zi, Germania și Ucraina au convenit asupra unui pachet de apărare în valoare de patru miliarde de euro, care include finanțarea de către Germania a unui contract pentru câteva sute de rachete destinate sistemului de apărare antiaeriană Patriot.