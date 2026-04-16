Chemați inițial să salveze un bărbat, medicii au fost solicitați să acorde primul ajutor și mamei acestuia căreia i s-a făcut rău.

Rudele spun că salvatorii au refuzat să intervină, în acest caz. Iar echipajul reclamă comportamentul oamenilor.

În plus, reprezentanții SMURD susțin că familia trebuia să facă un apel separat la 112, potrivit procedurilor.

Apelul la 112 a fost făcut, inițial, pentru un bărbat aflat în stare gravă. Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță a început manevrele de resuscitare. Apoi, intervenția a fost preluată de echipajul SMURD.

Însă după 40 de minute de eforturi, a fost declarat decesul. Afectată de vestea tristă, mama bărbatului a avut și ea nevoie de îngrijiri.

Georgiana Petraru, ruda victimei: „Am rugat-o pe doamna doctor venită cu echipajul SMURD dacă vrea măcar să-i ia o tensiune. Moment în care doamna doctor a întrebat-o pe bunica mea dacă vrea să meargă la ambulanţă că doar aşa poate să îi ofere ajutor. Nu ştiam că se poate oferi ajutor doar dacă te duci la ambulanță”.

Abia după ce a fost făcut un nou apel la 112, bătrâna a primit îngrijiri, de la primul echipaj care sosise la locul intervenției - cel al Serviciului Județean de Ambulanță.

În urma episodului, coordonatoarea SMURD Botoșani a reclamat la poliție comportamentul familiei. Susține că salvatorii au fost filmați fără acord și într-un mod agresiv, după finalizarea intervenției. În plus...

Ramona Guraliuc, șefa de la UPU-SMURD Botoșani: „Orice alt caz medical care este apărut la locul incidentului trebuie să fie anunţat în dispecerat. Îngrijirile medicale acordate de către echipajele medicale prespitalicesc sunt efectuate în urma solicitării acestora de către pacient doar cu acordul acestuia sau în cazul în care viaţa este în pericol de aparţinătorii de la faţa locului”.

Pe de altă parte, rudele bătrânei iau în calcul să depună plângere la autoritățile sanitare.