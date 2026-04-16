Pot să apară descărcări electrice și condiții de grindină, iar temperaturile urcă până la 23...24 de grade în vestul României.

În Dobrogea și Bărăgan avem ceață la începutul zilei - mai ales în zona Dobrogei. Apoi se arată soarele și atmosfera devine foarte plăcută după prânz. Temperaturile rămân mai scăzute la malul mării, dar ajung pe la 20 de grade în Bărăgan.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei se mai încălzește puțin față de miercuri. Se vor atinge 19...20 de grade. Avem o zi destul de frumoasă, dar mai pe seară, în Moldova s-ar putea să apară câteva reprize de ploaie.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme caldă pentru acest moment al anului. Maximele ajung pe la 20 de grade. După-amiază, însă, crește instabilitatea. Apar averse, posibil însoțite de tunete și fulgere. În zonele mai înalte s-ar putea să cadă grindină.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș se face mai cald decât ar fi normal. Se vor atinge 22 de grade. Avem o zi plăcută, destul de însorită. Spre seară și mai ales după lăsarea nopții se adună norii. Apar ceva averse și aici.

În vestul României se încălzește și mai tare. Temperaturile urcă până la 23...24 de grade. Atmosfera se menține însorită pe la câmpie. În schimb, în zonele mai înalte o să plouă, în special după orele amiezii.

În Transilvania avem soare și vreme bună în prima parte a zilei, iar temperaturile depășesc valorile normale. Ajung la 23 de grade în Târgu-Mureș. Atmosfera devine instabilă mai târziu. Apar și ceva averse, posibil însoțite de tunete și fulgere, iar vântul se întețește în timpul ploilor.

În Oltenia urmează o zi foarte reușită, cu soare, câțiva nori și temperaturi în creștere. Nu sunt semne de ploaie. Vântul rămâne domol, iar pe la amiază se ating vreo 23 de grade.

Și în sudul țării continuă vremea frumoasă și se mai încălzește puțin. Doar în zonele deluroase, mai pe seară, pot să vină câteva ploi rapide, trecătoare. Temperaturile, mai ridicate decât ar trebui, ajung la 21 de grade.

Și în București se face mai cald. Avem o zi plăcută, cu soare, un pic de vânt și 21 de grade pe la amiază. La noapte apar ceva înnorări, dar NU o să plouă. Vor fi 7 grade în centru și 4 grade la marginea orașului.

La munte găsim vreme caldă pentru acest moment al anului. Temperaturile mai cresc puțin față de miercuri, dar atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei. Apar averse însoțite de fenomene electrice și e posibil să cadă grindină.