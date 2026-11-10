Au căutat soluții pentru a cumpăra împreună arme și echipamente militare, în loc ca fiecare țară să cheltuiască separat.

Uniunea Europeană are nevoie urgentă să se înarmeze, dar banii sunt tot mai greu de găsit.

Corespondent ProTV la Bruxelles: „Incertitudinea este noua realitate a economiei europene. Este avertismentul transmis de aici de la Bruxelles, de către miniștrii de finanțe.

Facturile la energie și nu numai au crescut, gazele naturale costă de trei ori mai mult pe piețele europene decât la începutul războiului din Orientul Mijlociu, iar familiile nu-și pot adapta bugetele la fel de repede pe cât cresc prețurile.

Nu este doar realitatea României, este și realitatea Uniunii Europene. Nici guvernele nu stau mai bine, țările Uniunii Europene cheltuiesc mai repede decât încasează, iar gaura la buget este, în medie, de două ori mai mare decât acum zece ani.

Iar în acest context, trebuie să investim mai mult în apărare. Se vorbește foarte mult despre suveranitatea UE, despre faptul că trebuie să aibă capacitatea de a se apăra singură. Însă în continuare, statele cumpără arme mai mult separat”.

80% din arme sunt cumpărate din afara UE

Corespondent ProTV la Bruxelles: „Anul trecut, doar 24% din achizițiile europene au fost făcute în comun. Mai îngrijorător este că 80% dintre armele și echipamentele militare sunt cumpărate din afara Uniunii Europene, jumătate din Statele Unite și 11% din Coreea de Sud.

Acestea sunt subiectele care au fost discutate aici de către secretarul general al NATO, Mark Rutte, împreună cu miniștrii de Finanțe. Caută soluții împreună, astfel încât să ne înarmăm mai repede și mai eficient.

Una dintre soluțiile propuse este ca statele să cumpere împreună, să negocieze prețuri mai bune și să investească mai mult în tehnologie.

Până la finalul anului, Comisia Europeană va veni și cu noi propuneri pentru a simplifica achizițiile militare”.