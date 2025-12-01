Ungaria va majora amenzile rutiere pentru camioane de la 1 ianuarie. Unele sancțiuni se vor dubla

Ungaria introduce majorări semnificative ale amenzilor rutiere și extinde rețeaua de drumuri cu taxă, măsuri care vor afecta transportatorii de marfă și utilizatorii autostrăzilor începând cu finalul lui 2025 și începutul lui 2026.

Guvernul maghiar vrea să elimine camioanele care nu au ce căuta pe drumurile secundare mai mici. Majoritatea amenzilor vor crește cu 30%, dar unele se vor dubla. Acest lucru va fi valabil în special pentru utilizarea drumurilor de către camioane, interzicerea accesului camioanelor și încălcarea restricțiilor de greutate. Reglementarea clarifică normele legate de transportul rutier de marfă și afectează taxele impuse atât șoferilor, cât și operatorilor.

Cât vor crește amenzile pentru camioane

De exemplu, unele amenzi vor crește de la 47.000 forinți (628 lei) la 61.000 forinți (815 lei), iar altele de la 70.000 forinți (935 lei) la 91.000 forinți (1.215 lei), potrivit Infostart.hu.

În unele cazuri, amenzile pentru camioane pot crește și mai mult, în special în cazul încălcării interdicției de intrare, unde amenda actuală de 47.000 de forinți (628 lei) ar putea crește de peste două ori, până la 100.000 de forinți (1.336 lei). Acest lucru ar putea afecta șoferii care ignoră restricțiile de greutate și semnele care interzic intrarea cu camioane, precum și cei care încalcă regulile rutiere referitoare la camioanele grele.

O parte dintre prevederi au intrat în vigoare în ziua publicării, 30 noiembrie 2025, la ora 22:00, în timp ce altele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Monitorul menționează și majorarea tarifului pentru utilizarea infrastructurii rutiere, adică a ratei de bază a taxei de drum. Rata de bază a taxei de infrastructură, care reprezintă un element al taxei de drum, crește în diversele categorii tarifare (de ex. categoriile de vehicule grele J2, J3, J4, J5), atât pe autostrăzi, cât și pe drumurile naționale principale.

Rețeaua de drumuri cu taxă se extinde în mai multe comitate, aspect care afectează și vehiculele grele.

Va fi introdusă și autorizația regională pentru M1, valabilă din 2026, care se aplică în comitatele Pest, Fejér, Komárom-Esztergom și Győr-Moson-Sopron, având ca scop deservirea traficului intern din regiune. Măsura este legată de renovarea autostrăzii.

