„Comportamentul Rusiei reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea mondială”, se arată în document, care adaugă că Moscova pune minoritatea maghiară din regiunea Transcarpatia, în Ucraina, „într-un pericol grav”.

Orientările, semnate de premierul Péter Magyar, stabilesc prioritățile de politică externă ale Budapestei pentru Adunarea Generală a ONU de luna viitoare, de la New York.

„Ungaria condamnă agresiunea militară rusă și sprijină pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în interiorul granițelor sale recunoscute internațional”, se arată în document. Acesta recunoaște, de asemenea, dreptul Kievului la autoapărare și susține negocierile pentru o „pace durabilă și garanții de securitate pe termen lung”.

Magyar a schimbat treptat direcția politicii externe a Budapestei după ce l-a înlăturat pe Orbán în această primăvară. El a făcut demersuri pentru repararea relațiilor cu Bruxelles-ul, a obținut un acord care a deblocat 16,4 miliarde de euro din fondurile UE înghețate și a ridicat veto-urile Ungariei privind rambursarea către statele UE a costurilor armamentului trimis Kievului.

La începutul acestei luni, Magyar a anunțat și o reevaluare a acordului nuclear Paks II cu Moscova, unul dintre proiectele emblematice ale perioadei Orbán. Orbán a semnat în 2014 acordul cu compania rusă Rosatom, proiectul fiind susținut printr-o finanțare rusească de până la 10 miliarde de euro.

Cu toate acestea, guvernul Magyar continuă să se opună accelerării aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și a încercat să încetinească negocierile de aderare dintre Bruxelles și Kiev.

Ministrul de Externe, Anita Orbán, a declarat că, dacă negocierile vor fi finalizate, va fi organizat un referendum pentru a decide dacă Ungaria este de acord cu primirea Ucrainei în Uniunea Europeană.