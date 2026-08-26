Victima l-a înjurat pe bărbatul de 46 de ani și de aici a izbucnit conflictul. Amândoi au început să arunce unul în celălalt cu pietre din pavaj și au avariat o mașină parcată în zonă.

În conflict a intervenit băiatul de 14 ani, care, spun polițiștii, l-a înjunghiat cu un briceag pe tânăr. Când victima s-a prăbușit la pământ, agresorii, tată și fiu, au fugit.

Un martor a sunat la 112, iar tânărul rănit a fost dus la spital. Polițiștii l-au reținut pe băiatul de 14 ani, care va fi supus unei expertize psihiatrice. Tatăl său este cercetat în libertate. Amândoi sunt acuzați de loviri și alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.