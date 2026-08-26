Resturi de drone, asemănătoare cu cele din România, au fost găsite şi pe litoralul din Bulgaria. FOTO

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Bulgaria, una dintre drone a fost găsită pe plaja Kabakum, în apropierea oraşului Varna. În urma unei operaţiuni de recunoaştere efectuate de o echipă specializată a bazei navale de la Varna, s-a stabilit că drona nu conţine substanţe explozive. Aparatul a fost transportat la baza militară, scrie news.ro.

Unei alte echipe a Forţelor Navale i s-a încredinţat misiunea de a cerceta obiectul descoperit în apele Mării Negre, în apropierea oraşului Pomorie. Militarii au stabilit că obiectul era o dronă şi l-au distrus pe loc, în mare, respectând cu stricteţe măsurile de siguranţă.

De asemenea, militarii au identificat o altă dronă, descoperită în zona plajei Paşa Dere, în apropiere de Varna. Obiectul a fost detonat în mare.