Minorul s-a urcat la volan fără permis, băut și drogat, după cum au arătat testările rapide și analizele de la medicină legală.

Adolescentul a fost reţinut, iar miercuri a ajuns în faţa instanţei, unde procurorul a cerut şi obţinut arestarea lui preventivă. Aşadar, tânărul de 17 ani îşi va petrece următoarele 30 de zile în arestul central.

Adolescentul este acuzat de vătămare corporală din culpă şi conducere fără permis sub influența băuturilor alcoolice dar și a substanțelor interzise.

Tot azi, au venit şi rezultatele analizelor de la Institutul de medicină legală, care au confirmat ceea ce au arătat şi testările rapide de la faţa locului - că adolescentul consumase cocaină şi alcool.

Băiatul a fost audiat în prezenţa unui reprezentat de la asistența socială şi protecţia copilului, pentru că părinţii lui sunt plecaţi din ţară. Dar nu ar fi fost foarte cooperant, spun anchetatorii.

Cel mai probabil va fi chemat la audieri şi tatăl lui, proprietarul maşinii implicate în carambol.

El va suporta pagubele produse celor cinci autoturisme avariate în urma impactului. Cât despre cele 4 persoane rănite, medicii au constatat leziuni uşoare care nu au necesitat internarea.