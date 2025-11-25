Orban pleacă la Moscova pentru a patra întâlnire cu Putin de la începutul războiului. Momentul ales

25-11-2025 | 20:30
viktor orban vladimir putin
Getty

Premierul ungar Viktor Orban va face vineri o vizită la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat marți presa maghiară, citată de agenția EFE.

Informația, lansată inițial de jurnalistul de investigații Szabolcs Panyi, nu a fost confirmată oficial de guvernul de la Budapesta, dar nici infirmată, transmite Agerpres. Biroul lui Orban a răspuns evaziv: „Vom informa publicul despre călătoriile prim-ministrului conform practicii obișnuite”. Aceasta ar fi a patra întâlnire directă dintre cei doi lideri de la începutul invaziei ruse în Ucraina, pe un fond tensionat marcat de negocierile SUA-Ucraina-Rusia privind un plan de pace în 28 de puncte, propus de administrația Trump.

A patra întâlnire Orban-Putin: De la Beijing la Moscova, pe un fundal de critici

Orban, cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse în UE, s-a întâlnit cu Putin de trei ori din februarie 2022: în iulie 2024 la Moscova, în octombrie 2023 la Beijing și în martie 2025 la Kremlin, unde au discutat despre energie și „pace”. Vizita probabilă de vineri vine imediat după ce Orban s-a declarat „optimist” privind negocierile de pace, avertizând că „următoarele două-trei săptămâni vor fi cruciale”. Summitul Trump-Putin, planificat inițial la Budapesta, a fost anulat de Washington din lipsă de consens, dar Orban a insistat pe rolul său de mediator.

Casa Albă a confirmat marți progrese în discuțiile cu Ucraina asupra cadrului de pace, dar a subliniat „detalii sensibile” care necesită tratative directe între Trump și Zelenski, așteptat la Washington până pe 30 noiembrie. Putin a salutat planul american ca „o bază bună”, dar a respins concesii majore în favoarea Kievului. Zelenski a contrapus un plan în 19 puncte. Un oficial ucrainean a declarat că susține esența propunerii SUA, dar chestiuni cheie precum securitatea energetică și granițele rămân de negociat.

Orban, aliat al lui Trump și critic al sancțiunilor UE, a folosit președinția rotativă a Consiliului UE (iulie–decembrie 2024) pentru a pleda un „dialog direct” cu Moscova, blocând frecvent ajutoarele pentru Ucraina, mai exact 50 miliarde euro în 2024.

Sursa: Agerpres

