Asta până când ucrainenii vor repara conducta care duce în Ungaria petrol de la ruși. În acest timp, Moscova a atacat Ucraina cu rachete și sute de drone. Cel puțin opt oameni au murit. Iar trei drone ucrainene au pătruns din greșeală în spațiul aerian NATO.

În plină campanie electorală, Viktor Orban plusează în conflictul deschis cu Ucraina și anunță că va bloca livrările de gaz către Kiev.

Viktor Orban, premierul Ungariei: ”Ucraina a blocat funcționarea oleoductului Drujba timp de 30 de zile. Până acum, ne-am apărat cu succes împotriva acestui șantaj ucrainean. Datorită prețurilor protejate, ungurii plătesc cele mai mici prețuri la carburanți din întreaga Europă. Dar, atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaz din Ungaria”.

În plus, Budapesta refuză să aprobe un împrumut european socotit vital pentru Kiev. Orban a acuzat Kievul că întârzie intenționat să repare conducta avariată într-un atac al rușilor. Și l-a transformat pe Volodimir Zelenski în inamicul public numărul unu, într-o campanie electorală în care se confruntă cu un adversar care promite normalizarea relațiilor cu Uniunea Europeană.

Iar ministrul ungar de externe a recunoscut că se consultă cu omologul său de la Moscova înainte și după fiecare summit european.

Rusia a lansat 1.000 de drone și rachete în 24 de ore asupra Ucrainei

Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe: ”Eu nu vorbesc doar cu ministrul rus de externe, ci și cu partenerii noștri americani, turci, israelieni, sârbi. Aceasta este esența politicii externe”.

Comisia Europeană a cerut guvernului de la Budapesta să clarifice aceste declarații descrise drept „îngrijorătoare”.

În ultimele 24 de ore, armata Moscovei a lovit întreg teritoriul ucrainean cu aproape 1.000 de drone și rachete. Analiștii spun că Rusia caută prin asemenea atacuri puncte vulnerabile în apărarea aeriană a Ucrainei pentru a face mai multe victime în rândul civililor.

La rândul lor, ucrainenii au lansat sute de drone către ținte rusești de la Marea Baltică. Trei dintre ele au ieșit din spațiul aerian al Rusiei și au pătruns în Estonia și Letonia. Una a lovit furnalul unei centrale electrice de pe teritoriul eston. A provocat pagube minore și nu a făcut victime.

Alte două drone au pătruns marți noapte în spațiul aerian leton dinspre Rusia și Belarus. Una a explodat fără a face victime sau pagube, iar cealaltă a dispărut de pe radar înainte de a fi neutralizată. Cea care s-a prăbușit pe pământ leton s-a dovedit a fi de proveniență ucraineană.