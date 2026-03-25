Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți

Lovitură pentru Volodimir Zelenski. Ungaria suspendă livrările de gaze către Ucraina

Viktor orban
Ungaria va opri fluxurile de gaz către Ucraina până la reluarea fluxurilor de petrol pe conducta Drujba, a declarat miercuri prim-ministrul ungar Viktor Orban.

Cristian Matei

„Vom opri treptat livrările de gaze din Ungaria către Ucraina și vom stoca gazul rămas pe teritoriul țării noastre”, a anunțat Viktor Orbán într-un videoclip publicat pe pagina sa de socializare, potrivit publicației Magyar Nemzet.

”Atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, Ungaria nu va primi gaze naturale din partea acesteia. Vom apăra securitatea energetică a Ungariei, vom menține prețurile protejate la benzină și prețurile reduse la gaze naturale!”, a transmis Orban.

Prim-ministrul maghiar a anunțat că va prezenta o propunere în acest sens în cadrul ședinței de guvern care are loc miercuri, 25 martie. 

Viktor Orbán a reamintit că funcționarea conductei de petrol „Prietenia” este blocată de Ucraina de treizeci de zile și că, ”deși până acum am reușit să ne apărăm cu succes împotriva șantajului ucrainean - datorită prețurilor protejate maghiarii plătesc cele mai mici prețuri la benzinării - fiind necesare măsuri suplimentare pentru a sparge blocada petrolieră și a asigura aprovizionarea energetică sigură a Ungariei”.

”Atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria” – a subliniat prim-ministrul Ungariei, evidențiind faptul că, întrucât Ucraina atacă și conducta de gaze din sud care alimentează Ungaria, ”trebuie să constituim rezerve, așa că umplem rezervoarele de gaze maghiare în locul celor ucrainene”.

Ungaria şi Slovacia nu mai primesc petrol rusesc prin conducta Drujba din 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp.

Dar Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico susţin de partea lor că Ucraina tergiversează repararea conductei, într-o acţiune de şantaj împotriva lor, pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE. 

Viktor Orban s-a plâns că a fost pus „sub presiune” în fața liderilor UE, la Bruxelles: „Am fost ca un soldățel de plumb”

GALERIE FOTO Câtă încredere! Turcia și-a prezentat deja echipamentul pentru Cupa Mondială
Șeful diplomației din Ungaria: ”Noi nu suntem proști, ci maghiari”
Șeful diplomației din Ungaria: ”Noi nu suntem proști, ci maghiari”

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, respectă sarcinile primite și atacă zilnic Uniunea Europeană, chiar dacă asta îi prilejuiește exprimări pe care unii le-ar considera nefericite. ”Noi nu suntem proști, ci maghiari”, a spus Szijjarto. 

Viktor Orbán: Nu voi permite ca Ungaria să fie „jefuită”. Bruxelles și Kievul ne șantajează
Viktor Orbán: Nu voi permite ca Ungaria să fie „jefuită”. Bruxelles și Kievul ne șantajează

Premierul ungar Viktor Orban a promis că nu va permite "ca Ungaria să fie jefuită" cât timp va fi prim-ministru, într-un discurs rostit duminică în Piaţa Kossuth Lajos (a parlamentului) din Budapesta.

POLITICO: Europa are un plan pentru a menţine Ucraina pe linia de plutire, chiar dacă Ungaria blochează împrumutul UE
POLITICO: Europa are un plan pentru a menţine Ucraina pe linia de plutire, chiar dacă Ungaria blochează împrumutul UE

Ucraina va primi bani de la ţările UE pentru a-şi finanţa eforturile de război, chiar dacă Ungaria şi Slovacia continuă să blocheze împrumutul promis de 90 de miliarde de euro, au declarat doi diplomaţi ai UE pentru POLITICO.

Cum funcționa fabrica de bani din Suceava. Aproape două milioane de euro au fost falsificați
Cum funcționa fabrica de bani din Suceava. Aproape două milioane de euro au fost falsificați

Trei români au fost reținuți în urma unor percheziții domiciliare desfășurate în Iași și Suceava. 

Se strică din nou vremea. Va ploua în toată România, la munte vor reveni ninsorile
Se strică din nou vremea. Va ploua în toată România, la munte vor reveni ninsorile

ANM a emis, miercuri, o informare de vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane, valabilă până luni, la ora 10:00. De vineri, ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile.

LIVE UPDATE. Sindicatele refuză să participe la ședința care ar trebui să avizeze ordonanța privind prețurile la combustibil
LIVE UPDATE. Sindicatele refuză să participe la ședința care ar trebui să avizeze ordonanța privind prețurile la combustibil

Confederațiile Blocul Naţional Sindical și Cartel Alfa au anunțat, miercuri, că refuză să participe la ședința Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, anunțată de Guvern, care ar trebui să avizeze ordonanța privind prețurile la combustibil.

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

