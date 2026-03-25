Lovitură pentru Volodimir Zelenski. Ungaria suspendă livrările de gaze către Ucraina

”Atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, Ungaria nu va primi gaze naturale din partea acesteia. Vom apăra securitatea energetică a Ungariei, vom menține prețurile protejate la benzină și prețurile reduse la gaze naturale!”, a transmis Orban.

„Vom opri treptat livrările de gaze din Ungaria către Ucraina și vom stoca gazul rămas pe teritoriul țării noastre”, a anunțat Viktor Orbán într-un videoclip publicat pe pagina sa de socializare, potrivit publicației Magyar Nemzet .

Prim-ministrul maghiar a anunțat că va prezenta o propunere în acest sens în cadrul ședinței de guvern care are loc miercuri, 25 martie.

Viktor Orbán a reamintit că funcționarea conductei de petrol „Prietenia” este blocată de Ucraina de treizeci de zile și că, ”deși până acum am reușit să ne apărăm cu succes împotriva șantajului ucrainean - datorită prețurilor protejate maghiarii plătesc cele mai mici prețuri la benzinării - fiind necesare măsuri suplimentare pentru a sparge blocada petrolieră și a asigura aprovizionarea energetică sigură a Ungariei”.

”Atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria” – a subliniat prim-ministrul Ungariei, evidențiind faptul că, întrucât Ucraina atacă și conducta de gaze din sud care alimentează Ungaria, ”trebuie să constituim rezerve, așa că umplem rezervoarele de gaze maghiare în locul celor ucrainene”.

Ungaria şi Slovacia nu mai primesc petrol rusesc prin conducta Drujba din 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp.

Dar Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico susţin de partea lor că Ucraina tergiversează repararea conductei, într-o acţiune de şantaj împotriva lor, pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.