Cu câteva ore înainte de vizită, Nawrocki l-a numit pe Vladimir Putin criminal de război și Rusia o amenințare existențială, se arată într-o analiză publicată de TVP, televiziunea publică poloneză.

Până după-amiaza se afla la Budapesta, strângând mâna cu Viktor Orbán. Acesta a fost în mod clar un calcul politic. Criticarea lui Putin trebuia să elibereze spațiul pentru o întâlnire cu Orbán, lucru greu de explicat multora în Polonia.

Viktor Orbán este văzut pe scară largă în întreaga UE ca fiind cel mai util partener al Moscovei, blocând sau diluând sancțiunile și menținând deschise canalele către Kremlin. Nawrocki și-a construit cariera opunându-se puterii sovietice și nu poate fi considerat în mod credibil pro-rus. De aceea, vizita ridică întrebări și arată clar alegerea priorităților lui Nawrocki.

Calculul este simplu. A fi anti-Putin nu are nicio valoare politică în Polonia, deoarece toată lumea este anti-Putin. Poziționarea împotriva Bruxelles-ului și alinierea cu Orbán și Trump aduc însă beneficii clare, care pentru Nawrocki depășesc în mod clar costul politic al întâlnirii cu calul troian al lui Putin.

A spus nu prima dată

Acum trei luni, Nawrocki a anulat exact această întâlnire. Orbán tocmai se întorsese de la Moscova, după ce îl îmbrățișase pe Putin la Kremlin, iar Nawrocki a concluzionat că această optică era incompatibilă cu poziția Poloniei ca stat de primă linie cel mai angajat al Europei.

Ceea ce face ca vizita de luni să fie atât de dificil de justificat este ceea ce s-a întâmplat de atunci. Washington Post a dezvăluit, pe baza unui document european al serviciilor secrete, că serviciile secrete rusești desfășurau o operațiune sub acoperire pentru a-l menține pe Orbán la putere, inclusiv o propusă tentativă de asasinat falsă pentru a influența alegătorii indeciși în alegerile parlamentare din aprilie.

Aceeași anchetă a constatat că ministrul de externe Péter Szijjártó îl informa pe rusul Serghei Lavrov despre lucrările Consiliului UE aproape în timp real.

Argumentele pentru a rămâne departe de Viktor Orban au fost mai puternice în martie decât în ​​decembrie, dar Nawrocki s-a dus oricum la Budapesta. Și atunci, de ce?

Pentru că modelul trebuie să câștige

Nawrocki este atras de palmaresul lui Orbán: patru victorii electorale consecutive construite pe euroscepticism agresiv, care a transformat Bruxelles-ul într-un sac de box și a câștigat de fiecare dată. Scopul declarat al lui Nawrocki este de a înlătura guvernul Tusk și de a acționa ca patron al dreptei, legând Legea și Justiția (PiS) și Confederația în coaliția probabil necesară pentru a câștiga puterea în 2027.

Problema este că modelul său este sub presiune. Pentru prima dată în 16 ani, Orbán este în urmă în sondajele cheie, confruntându-se cu un contracandidat credibil în Péter Magyar, al cărui partid Tisza oferă o luptă autentică contra Fidesz. După cum a spus profesorul de la Princeton, Kim Lane Scheppele, Ungaria a fost „o dovadă a conceptului că politica MAGA poate funcționa. Dacă Orbán pierde, (MAGA) își pierde o parte din strălucire”.

Nawrocki nu își poate permite asta. O înfrângere a lui Orbán ar fi văzută în Polonia ca o lovitură directă adusă formulei politice pe care își construiește viitorul. Nu a mers la Budapesta ca să-i facă o favoare lui Orbán; mai degrabă, a mers pentru că nu își poate permite ca Orbán să eșueze.

Pentru că Trump a cerut asta

Cu o zi înainte ca Nawrocki să zboare la Budapesta, Donald Trump și-a anunțat susținerea pentru Viktor Orbán la CPAC, Conferința de Acțiune Politică Conservatoare din capitala Ungariei. „Are sprijinul meu deplin”, a spus Trump. „Este un tip fantastic”. Înalți oficiali americani au făcut, de asemenea, o oprire la Budapesta: secretarul de stat Marco Rubio a vizitat deja orașul, iar vicepreședintele JD Vance se pare că intenționează să-l urmeze.

Nawrocki își datorează președinția în parte valului naționalist, care i-a adus o victorie la limită la alegerile prezidențiale din Polonia din 2025, în care Trump i-a fost un susținător vocal.

Nu este nerezonabil să sugerăm că distanțarea de cel mai important aliat european al lui Trump, exact în momentul în care Trump îl susținea public, ar fi avut un cost politic pe care Nawrocki nu era dispus să-l plătească.

Ceea ce înseamnă, spus clar, este că politica externă a unui președinte polonez a fost cel puțin parțial modelată la Washington, nu prin instrucțiuni directe, ci prin logica alianțelor pe care le-a ales. Este un lucru remarcabil de observat din capitala celui mai dedicat stat din prima linie a Europei.

Pentru că Europa este câmpul de luptă din 2027

Al treilea motiv este că Nawrocki a semnalat deja că locul Poloniei în Europa va fi câmpul central de luptă al alegerilor parlamentare din 2027. Veto-ul său asupra împrumutului SAFE de apărare de acum două săptămâni, care ar fi oferit Poloniei până la 44 de miliarde de euro în finanțarea apărării pe termen lung de către UE, a fost cea mai recentă expresie. Întâlnirea de la Budapesta a fost următoarea.

Stând alături de cel mai agresiv critic intern al UE, el trasează terenul pentru viitoarea bătălie a suveranității împotriva solidarității.

Mișcarea în care a intrat

Întâlnirea de luni de la Budapesta a coincis cu o reuniune a extremei drepte europene - printre care se numără Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders - sub steagul Patrioți pentru Europa, al cărui scop este, în cuvintele lui Orbán, „să ocupe și să transforme centrul Bruxelles-ului”. Le Pen i-a îndemnat pe maghiari să transmită un mesaj „tehnocraților bătrâni și obosiți din Bruxelles”.

Nimeni nu sugerează că Nawrocki susține tot ce s-a spus pe acea scenă. Dar el a fost în același oraș, în aceeași zi, întâlnindu-se cu omul care a găzduit-o, iar în politică, proximitatea este o declarație.

Există ceva mai important aici. Atât mișcarea MAGA, cât și Kremlinul au arătat clar că preferă o Europă divizată care negociază prin intermediul statelor individuale, decât să acționeze ca un bloc unificat. Nu trebuie să se coordoneze pentru ca interesele lor să se alinieze. O Europă fracturată servește obiectivelor de război ale lui Putin. O Uniune Europeană slăbită se potrivește viziunii lui Trump de a interacționa direct cu guvernele naționale.

Patrioții pentru Europa avansează în aceeași direcție. Iar Nawrocki s-a plasat în centrul acestei situații, în ciuda faptului că tocmai îl numise pe Putin criminal de război.

Singurul om pe care nu l-a putut întâlni

Biroul lui Nawrocki a petrecut weekendul invocând secole de fraternitate polono-ungară, istoria comună a rezistenței la dominația imperială. Dacă vreunul dintre acestea era scopul real, exista o modalitate evidentă de a o demonstra: întâlnirea atât cu Orbán, cât și cu Péter Magyar.

Viktor Orbán este actualul prim-ministru. Dar, pentru prima dată în 16 ani, se confruntă cu o amenințare reală de a pierde puterea, unele sondaje arătându-l în urma lui Magyar, fostul membru al guvernului devenit lider al opoziției, al cărui partid Tisza îi dă Fidesz cea mai serioasă luptă electorală de când Orbán a preluat puterea în 2010.

Magyar ar putea fi următorul prim-ministru al Ungariei. Un președinte polonez interesat cu adevărat de relația dintre cele două națiuni, mai degrabă decât de soarta unui politician, ar fi stat de vorbă cu ambele părți.

Nu a făcut-o pentru că nu putea. Magyar a promis să extrădeze două personalități importante ale PiS care se află în prezent sub protecția legală a lui Orbán față de justiția poloneză. Se pare că dragostea frățească are limitele ei. Acestea se termină exact acolo unde începe supraviețuirea politică a lui Orbán.

Prietenia dintre Polonia și Ungaria este reală, veche și merită păstrată. Ceea ce s-a întâmplat luni la Budapesta nu a avut nicio legătură cu asta.