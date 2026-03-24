Ministrul este acuzat că ar fi furnizat date Rusiei despre discuțiile confidențiale din UE. Zaharova a salutat „meritele liderilor Ungariei”, care „apără interesele țării lor și acționează în interesul superior al poporului lor”, contrastând cu restul Uniunii Europene, unde „oamenii nu sunt de obicei luați în considerare, ci interesele anumitor grupuri de elită”.

„Se prezintă ca aliați și mențin o pseudo-unitate notorie, dar, în realitate, se spionează unii pe alții”, a adăugat Zaharova pentru TASS, comentând scurgerile de informații care au apărut recent în presă.

Acuzații grave: Szijjarto, „informator” al Rusiei în UE

Comisia Europeană a calificat luni relatările din presă drept „foarte îngrijorătoare”. Potrivit acestora, Szijjarto ar fi transmis Moscovei informații despre discuțiile cu ușile închise ale miniștrilor de externe UE. Sâmbătă, The Washington Post a publicat un articol care susține că serviciul de informații externe rus ar fi propus chiar înscenarea unei tentative de asasinare a lui Viktor Orban pentru a-i consolida campania electorală din aprilie, într-o operațiune numită „Gamechanger”. Jurnaliștii afirmă că Szijjarto îl suna frecvent pe Serghei Lavrov pentru a-l informa despre evoluțiile din Consiliul UE.

Szijjarto a calificat informațiile drept „zvonuri” pe platforma X, fără alte detalii.

Context: Ungaria, „oaia neagră” a UE

Ungaria lui Orban a fost constant criticată de Bruxelles pentru poziția sa pro-Rusia, blocând sau întârziind sancțiuni UE și ajutoare pentru Ucraina. Orban a menținut relații strânse cu Vladimir Putin, inclusiv vizite la Moscova, în timp ce majoritatea statelor UE au adoptat o linie dură după invazia din 2022.

Zaharova a subliniat că, spre deosebire de alte capitale europene, Budapesta „nu urmează directivele Rusiei sau ale nimănui altcuiva”, ci apără interesele naționale – o poziție pe care Moscova o folosește pentru a sublinia „pseudo-unitatea” UE.

Reacții în UE: Tensiuni și suspiciuni

Decizia de a nu organiza un vot specific privind participarea Ungariei la discuții sensibile a amplificat suspiciunile. Mai multe state membre cer o anchetă internă asupra posibilelor scurgeri de informații, iar Comisia Europeană a anunțat că monitorizează situația.

Pentru Ungaria, acuzațiile vin într-un moment sensibil: Orban se pregătește pentru alegeri, iar imaginea de „aliat al Rusiei” poate afecta susținerea internă, dar și relațiile cu Bruxelles-ul, care a blocat fonduri UE pentru Budapesta pe motive de stat de drept.