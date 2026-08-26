„În ultimul deceniu, am constatat angajamentul FIFA şi al preşedintelui Infantino de a asigura reprezentarea jucătorilor în lumea fotbalului, ceea ce nu se întâmpla înainte. Jucătorii actuali şi foştii jucători au avut un cuvânt de spus şi un rol activ în sportul nostru graţie participării lor la comitete, proiecte şi grupuri de lucru. Opiniile noastre sunt ascultate, iar numeroase iniţiative benefice pentru fotbal prind contur graţie contribuţiilor, ideilor, proiectelor şi participării noastre active”, au precizat cei trei foşti internaţionali, potrivit Le Figaro, preluat de News.ro.

O formă de pledoarie menită să îi convingă pe actorii din lumea fotbalului să-şi menţină încrederea în Gianni Infantino, cu puţin mai mult de şase luni înaintea unei noi alegeri pentru desemnarea preşedintelui FIFA, pentru care el este, deocamdată, singurul candidat.

Foștii internaționali au criticat conducerea FIFA

Această declaraţie a lui Pastore, Zanetti şi Cambiasso pare să fie un răspuns la criticile formulate de mai mulţi foşti internaţionali francezi în urmă cu câteva zile. Emmanuel Petit, Olivier Dacourt şi Mikaël Sylvestre au considerat că este necesară o „schimbare”. „Exercitarea puterii a afectat capacitatea actualilor conducători de a face distincţia între interesele lor personale şi interesul superior al fotbalului”.

Englezoaica Lucy Bronze, dublă campioană europeană în exerciţiu, a preluat în special acest mesaj.