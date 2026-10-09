În 2009, deținutul Nidal Hasan a împușcat mortal 13 militari americani neînarmați, la baza Fort Hood. Decizia de a transmite în direct execuția lui este „fără precedent în epoca modernă” și se află „într-o zonă juridică incertă”, a avertizat un avocat care oferă asistență persoanelor condamnate la moarte.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării: „Un maior din armata americană și-a trădat țara, un islamist radical a ucis un grup de soldați americani la Fort Hood. Bineînțeles, o vom face chiar la Fort Hood, într-o zi de joi, la ora 1 noaptea – exact momentul în care a avut loc atacul. Și va fi pluton de execuție. Nu s-a mai recurs la o astfel de măsură de la Al Doilea Război Mondial încoace. A fost un atac terorist islamist. Vă amintiți cum l-a numit Obama? «Violență la locul de muncă». Ne vom asigura că oamenii pot urmări evenimentul, că momentul va fi transmis în direct, deoarece trebuie să se înțeleagă că astfel de fapte atrag consecințe grave.”