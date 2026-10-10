În același timp, anunțul a adus în prim-plan întrebarea dacă marile companii de social media vor permite conturilor guvernamentale să transmită pe platformele lor execuția prin împușcare.

Hegseth nu a oferit detalii suplimentare despre planurile Departamentului Apărării de a transmite în direct execuția lui Hasan, condamnat pentru uciderea a 13 persoane și rănirea altor peste 30 în atacul de la Fort Hood, din 2009.

Potrivit secretarului Apărării, Hasan urmează să fie executat prin împușcare pe 3 decembrie, la ora locală 13:00, într-o instalație militară a armatei americane din Texas.

„Ne vom asigura că oamenii vor putea urmări execuția, că aceasta va fi publică, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că asemenea fapte au consecințe”, a declarat Hegseth.

Pentagonul nu a precizat unde va fi transmisă execuția

Șeful Pentagonului nu a explicat cum va fi transmisă execuția și nici dacă instituția va difuza imaginile prin intermediul conturilor sale de pe rețelele sociale sau pe propriul site.

Totuși, declarațiile făcute joi, într-o discuție cu activistul politic de extremă dreapta Jack Posobiec, reprezintă un avertisment anticipat pentru companiile de social media că imaginile ar putea fi publicate pe platformele lor.

„Dacă ar fi vorba despre o entitate privată care ar spune «vom executa pe cineva la această dată», cred că platformele ar răspunde pur și simplu: «Nu puteți folosi platforma noastră»”, a declarat pentru CBS News David Greene, consilier juridic principal în cadrul Electronic Frontier Foundation.

„Singurul motiv pentru care această decizie este puțin mai complicată pentru platforme este faptul că execuția este realizată de guvern și există un anumit interes public ca oamenii să înțeleagă și să poată fi martori la actele barbare ale propriului guvern. În plus, probabil vor exista și presiuni din partea guvernului pentru transmiterea imaginilor”, a adăugat acesta.

Ce reguli au TikTok, Facebook, Instagram, YouTube și X

Google, Meta, TikTok și X, companiile care operează unele dintre cele mai populare platforme de socializare din Statele Unite, au toate politici privind conținutul violent sau cu imagini explicite.

Google, Meta și X nu au răspuns întrebărilor referitoare la posibilitatea ca Departamentul Apărării să transmită în direct execuția lui Hasan pe platformele lor și nici dacă un asemenea conținut ar încălca regulile acestora.

Un purtător de cuvânt al TikTok din SUA a făcut trimitere la politica platformei privind „conținutul șocant și explicit”, care precizează că nu sunt permise materialele „extrem de sângeroase, tulburătoare sau violente, în special atunci când ar putea provoca traume psihologice”.

„Unele materiale mai puțin explicite sau distribuite în interes public pot fi permise, dar ar putea fi vizibile doar utilizatorilor cu vârsta de cel puțin 18 ani sau ar putea fi excluse” din fluxul de recomandări For You, se arată în politica TikTok.

Această categorie include „imagini explicite ale unor evenimente care, în alte circumstanțe, ar încălca regulile noastre, dar a căror vizionare este de interes public, precum războaiele și dezastrele majore”.

Meta interzice explicit transmisiunile în direct ale execuțiilor

Meta, compania care deține Facebook și Instagram, precizează explicit în politica sa privind conținutul violent și imaginile explicite că nu permite „transmisiunile în direct ale pedepselor capitale”.

„Recunoaștem că utilizatorii pot distribui conținut pentru a atrage atenția asupra unor acte precum încălcările drepturilor omului sau conflictele armate ori pentru a le condamna”, se arată în regulile Meta.

„Politicile noastre țin cont de situațiile în care conținutul este distribuit în acest context și permit, în consecință, discuțiile și creșterea gradului de conștientizare.”

Ce prevede politica YouTube privind imaginile violente

YouTube, platformă operată de Google, are reguli referitoare atât la conținutul violent sau cu imagini explicite, cât și la materialele dăunătoare sau periculoase.

Politica YouTube privind conținutul dăunător sau periculos interzice „actele efectuate de adulți care prezintă un risc de vătămare gravă sau de deces”, precum și „conținutul care încurajează activități periculoase sau ilegale ce prezintă riscul unor vătămări fizice grave sau al decesului”.

De asemenea, politica privind conținutul violent sau explicit precizează că YouTube nu permite „conținutul violent sau sângeros destinat să șocheze sau să provoace dezgustul spectatorilor”.

Compania le cere utilizatorilor să nu publice materiale care includ „imagini sau înregistrări cu fluide corporale, precum sânge sau vomă, cu intenția de a șoca sau de a provoca dezgustul spectatorilor” ori „imagini cu cadavre care prezintă răni grave, precum membre amputate”.