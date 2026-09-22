Evaluarea va arăta cât de bine se descurcă românii între 16 și 65 de ani în situații de zi cu zi, de la înțelegerea unui text și compararea prețurilor, până la găsirea unor soluții atunci când apare o situație neprevăzută.

Guvernul a aprobat participarea României la programul internațional PIAAC, dezvoltat de OECD.

Testul se va adresa persoanelor cu vârste între 16 și 65 ani și va evalua competențele de citire, de calcul și de rezolvarea adaptivă a problemelor, pe care adulții le utilizează în mediul familial, la muncă sau în societate.

Corespondent ȘtirileProTV: Iată cum arată o întrebare de soluționare a problemelor. Copilul trebuie dus la școală până la 8:30, apoi trebuie făcute cumpărăturile, iar întoarcerea acasă trebuie să fie până la 9:30, când începe ședința online. Pe hartă sunt mai multe magazine și trasee, iar participantul trebuie să găsească varianta potrivită. Pe parcurs apare însă o problemă, iar traseul trebuie refăcut. La proba de înțelegere a unui text, participanții primesc, de exemplu, un material despre pâine. Află că pâinea se întărește, în timp, pentru că pierde apă, și pentru că amidonul din interior își schimbă structura. Iar biscuiții se înmoaie pentru că absorb umiditate din aer. Apoi trebuie să folosească informațiile din text pentru a răspunde la întrebări: când se înmoaie biscuiții sau unde se păstrează cel mai bine pâinea. Răspunsul trebuie găsit sau dedus din informațiile citite.

Cum vor avea loc testările

Întrebările vor fi la fel pentru toată lumea, indiferent de studii sau ocupație. Potrivit metodologiei internaționale, testele se vor aplica în gospodăria oamenilor care au fost selectați prin eșantion.

Bogdan Cristescu, directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare: Va fi exact ca la recensământ. Operatorul va merge cu o tabletă acasă la om. Vorbim de 5 mii de adulți, dar va trebui să ne adresăm mai multor oameni pentru ca cei 5 mii să răspundă. Va trebui să fie de acord să stea împreună și să răspundă pe tabletă trei ore, în principiu, și atunci da, există un anumit stimulent pentru a răspunde, de ordinul a 50 de euro.

Pregătirile sunt deja în desfășurare, iar testarea propriu-zisă va avea loc în 2028. Rezultatele vor fi publicate un an mai târziu.

La testele PISA pentru copii, România a ieșit a avut cele mai slabe rezultate din ultimii 20 de ani si alarmant este că peste jumătate sunt analfabeți funcțional la lectură și matematică.