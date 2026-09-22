Argeșeanu a intrat în vizorul anchetatorilor în luna mai, după ce mai multe tinere le-au povestit jurnaliștilor publicației Snoop cum ar fi fost abuzate de acesta.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 spun că, din anul 2020 și până anul trecut, sub pretextul unor ședințe de terapie, Dragoș Argeșeanu ar fi atins în zonele intime trei tinere, fără consimțământul lor. S-ar fi întâmplat în cabinetul lui din București și într-un imobil din Sibiu.

De asemenea, pe 3 octombrie 2022, în timp ce se afla în camera unui hotel din județul Ialomița, bărbatul ar fi violat-o pe una dintre victime, iar în martie 2024, în timp ce se afla la cabinetul din București, ar fi încercat să violeze o altă tânără.

După ce au strâns suficiente probe, polițiștii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în București și în județul Ilfov, de unde au ridicat alte dovezi. La final, Dragoș Argeșeanu a fost condus la audieri și reținut 24 de ore, urmând să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Anchetatorii fac apel și la alte tinere care au trecut prin cabinetul bărbatului să vină și să depună plângere, întrucât jurnaliștii de la Snoop susțin că au identificat zeci de presupuse victime.

Dragoș Argeșeanu nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, însă, când a fost confruntat de jurnaliști înainte de publicarea investigației, acesta a negat toate acuzațiile.