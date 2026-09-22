Spre deosebire de precedentele trei, care activează în domeniul siderurgiei, chinezii nu au experienţă în acest domeniu dar sunt lideri mondiali în producţia de cocs metalurgic şi produse chimice din cărbune, vitale în procesarea oţelului, scrie News.ro.

Ziua de marţi, 22 septembrie, a adus o nouă companie interesată de situaţia combinatului Liberty Galaţi, ce ar urma să fie scos la vânzare prin negociere directă.

Platforma a fost vizitată de o delegaţie formată din patru membri a unuia dintre cei mai mari producători şi furnizori independent de cocs metalurgic şi produse chimice din cărbune, la nivel mondial.

„Vă informăm că o delegaţie a RISUN Group – China a vizitat, astăzi, combinatul şi s-a întâlnit cu managementul local, care a prezentat, în detaliu, capabilităţile tehnice şi comerciale ale Combinatului, precum şi situaţia actuală”, se arată într-o notă internă transmisă angajaţilor Liberty Galaţi, document consultat de News.ro.

Conform acesteia, chinezii au vizitat toate zonele importante, respectiv capacităţile de producţie din fluxul primar şi de la laminoare.

Cine este Risun Group, lider mondial în producţia de cocs metalurgic

Înfiinţat în anul 1995, Risun Group activează în sectoare cum ar fi: producerea de cocs, chimie, materiale noi, energie, minerit (cărbune) şi digitalizare. Grupul are 12 unităţi de producţie în China, Mongolia, se extinde în prezent în Indonezia şi are birouri de reprezentare în Asia şi Australia. În 2025, acest grup a raportat o cifră de afaceri de peste 13 miliarde de euro (102 miliarde de yuani) şi are 14.600 de angajaţi.

Conform datelor de pe propria pagină de internet, Risun Group nu produce oţel. Este, în schimb, cel mai mare producător şi furnizor independent de cocs metalurgic şi produse chimice din cărbune la nivel mondial. Cocsul produs de grup este o materie primă esenţială utilizată de companiile siderurgice în furnale pentru fabricarea oţelului, motiv pentru care compania este strâns legată de această industrie (fiind, de exemplu, membră în Asociaţia Siderurgică din China).

În ceea ce priveşte activitatea sa principală de producţie, în prima jumătate a anului 2025, grupul a atins un volum record de 10,88 milioane de tone de cocs şi 2,85 milioane de tone de materiale chimice noi.

Cocsul este un element vital şi de neînlocuit în siderurgia clasică, fiind pilonul principal în producerea fontei în furnale înalte, cum este cazul Furnalului 5 de pe platforma siderurgică gălăţeană, singurul operaţional.

Ce alte companii au mai vizitat platforma siderurgică gălăţeană

Combinatul siderurgic ar putea fi vândut prin negociere directă, la propunerea administratorilor concordatari, o decizie în acest sens urmând a fi luată de instanţă în scurt timp.

Până în prezent au fost organizate două licitaţii ratate, cu un preţ de pornire de 709, respectiv 463 milioane de euro. Primul pas pentru vânzarea prin negociere directă - regulamentul, a fost deja finalizat, după cum au declarat pentru News.ro reprezentanţii CITR, unul dintre cei doi administratori concordatari.

Până în prezent, pe platforma gălăţeană au mai fost prezente delegaţii ale producătorului indian Jindal Steel, al UMB Steel, controlat de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu sau Metinvest, controlat de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov.