



Forțele pentru Sisteme Fără Pilot au transmis că, din cauza eficienței ridicate a dronelor ucrainene, Kremlinul l-ar fi transformat pe Magyar într-una dintre principalele sale ținte pentru asasinare. În plus, instanțele ruse l-au condamnat în lipsă pe militarul ucrainean pentru acuzații de terorism pe care acesta le consideră fabricate și i-au dat o pedeapsă de câteva decenii de închisoare, a relatat The Wall Street Journal, potrivit News.ro.

Din cauza amenințării serioase la adresa vieții sale, comandantul și subordonații săi sunt nevoiți să respecte măsuri stricte de securitate.

Jurnaliștii au relatat că, înainte de a vizita un post de comandă secret, li s-a cerut să își treacă telefoanele pe modul avion și apoi să le introducă în huse Faraday, care blochează semnalele Wi-Fi, de telefonie mobilă, Bluetooth și GPS. Aceștia au fost transportați către locația secretă în mașini cu geamuri fumurii, pentru a ascunde traseul către un obiectiv despre care jurnaliștii spun că se află undeva în sud-estul Ucrainei.

Brovdi însuși pune interesul Rusiei față de el pe seama amplorii pierderilor suferite de armata rusă. El a declarat că Forțele pentru Sisteme Fără Pilot reprezintă doar 2,5% din efectivele totale ale Forțelor Armate ale Ucrainei, dar sunt responsabile pentru aproximativ o treime din totalul pierderilor rusești din ultimul an.

El a mai precizat că rușii au ucis 79 de membri ai unității „Păsările lui Magyar” de la începutul războiului pe scară largă. Numele acestora sunt gravate pe un zid aflat în apropierea intrării în centrul de comandă. În ziua interviului, Forțele pentru Sisteme Fără Pilot raportaseră că au ucis sau rănit 656 de militari ruși pentru fiecare militar ucrainean căzut.

„Nu cred că acest raport al pierderilor este suficient de bun”, a declarat Magyar.