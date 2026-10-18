Potrivit presei de stat ruse, dronele ucrainene au vizat Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg și un centru de date aparținând companiei ruse de social media VKontakte. Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a anunțat că 127 de drone ucrainene au fost doborâte în regiune. Resturile unei drone au avariat patru mașini aflate într-o parcare, iar în zonă au fost semnalate incendii, notează Kyiv Independent.

Publicația The Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica în mod independent, până la momentul publicării informațiilor, țintele atacului și amploarea pagubelor.

Imagini filmate de martori din Sankt Petersburg par să surprindă drone ucrainene în zbor, precum și intervenția sistemelor de apărare antiaeriană ale orașului. Mai multe explozii au luminat cerul nopții în orașul cu aproximativ 5,6 milioane de locuitori, situat la 856 de kilometri nord de granița cu Ucraina.

Un alt obiectiv vizat ar fi fost un centru de date aparținând VKontakte, cunoscută și sub numele de VK, una dintre cele mai importante companii rusești de social media.

Lovitura ar reprezenta un nou episod al atacurilor ucrainene asupra infrastructurii digitale a Rusiei. În ultimele săptămâni, au fost raportate atacuri asupra mai multor centre de date ale companiei Yandex, care furnizează servicii de căutare, hărți, transport și plăți online.

Alte înregistrări video realizate la fața locului par să arate o dronă ucraineană lovind un pod cu opt benzi de circulație.

Mai multe videoclipuri par să surprindă Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg cuprins de flăcări.

Amplasată în portul orașului, instalația este una dintre cele mai mari facilități din Rusia pentru depozitarea și exportul combustibililor. Terminalul primește și expediază produse petroliere pe cale fluvială, feroviară și rutieră și are, potrivit informațiilor disponibile, o capacitate anuală de tranzit de 12,5 milioane de tone.

Producătorul ucrainean de drone Fire Point a susținut că a folosit o dronă de atac FP-1 pentru a lovi terminalul petrolier.