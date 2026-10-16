Trump a calificat drept „o rușine” reluarea atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Și spune că Zelenski e mai dificil de abordat decât Putin.

În comparație cu relația tumultuoasă și imprevizibilă a lui Volodimr Zelenski cu Donald Trump, vizita liderului ucrainean la Bruxelles a fost din nou cordială, și plină de susținere.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Avem parte de un sprijin enorm din partea Consiliului European, a Comisiei Europene și a liderilor europeni, adevărați lideri, care ne sunt alături încă de la începutul acestui război. Acest sprijin este esențial și contăm pe el. Trebuie să ne pregătim pentru iarnă. Pachetul de sprijin pentru iarnă nu vizează doar energia, ci și apărarea antiaeriană și finanțarea”.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Desigur, am susținut armistițiul energetic propus de președintele Trump, însă am văzut că Rusia nu l-a respectat nici măcar un minut. Nu vom ridica nicio sancțiune până când Rusia nu va opri războiul”.

Zelenski a confirmat reluarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești și spune că acest gen de operațiuni ofensive vor continua câtă vreme Rusia atacă rețeaua energetică a Ucrainei.

Donald Trump, președintele SUA: „Tot ce obține Zelenski este scumpirea prețului petrolului pe piața mondială. Cred că este o rușine. Există alte ținte pe care le poți ataca, dar când lovești rafinăriile de motorină, unde se produce acest combustibil de care avem nevoie noi și întreaga lume, atunci nu faci un serviciu lumii. Nu sunt un mare admirator al lui Zelenski. Cred că, de fapt, ambele părți și-ar dori ca acest război să se încheie, dar consider că Zelenski este mai dificil de abordat decât Putin”.

Volodimir Zelenski: „Ce își dorește el (Vladimir Putin)? Într-adevăr doar partea de est a țării noastre? Pentru un asemenea om, nu va fi niciodată suficient. Niciodată. Și ce se va întâmpla după aceea? Unde se va opri? La ce granițe? Ieri, asupra Ucrainei au fost lansate o mie de drone. O mie! Dar partea americană a spus că este dificil să discute cu Zelenski. Desigur, este mai puțin dificil să te înțelegi cu Putin”.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Este evident că Zelenski nu dorește să-și asume responsabilitatea și să facă pași în direcția unei soluționări pașnice. În această privință, suntem cu totul de acord cu președintele Trump”.

Ucraina a rămas fără rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Întrebarea este următoarea: ne puteți furniza rachete pentru sistemele Patriot? Pentru că, atunci când eu nu îi atac, la cererea voastră, ei mă atacă pe mine. Este firesc să-mi oferiți ceva cu care să mă apăr. Este minimul pe care îl cer. Iar când vă solicit acest lucru, răspunsul vostru este să blocați Starlink”.

Zelenski a declarat că, după discuțiile cu liderii europeni, așteaptă noi avioane F-16, până la sfârșitul anului. Care pot fi folosite pentru doborârea dronelor cu reacție, cele mai rapide pe care Rusia le aruncă asupra Ucrainei.