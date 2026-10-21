„Miracol” pe front. Povestea soldatului ucrainean salvat cu o dronă după 491 de zile de lupte. Și-a amputat singur un picior

După ce au fost răniți în luptă, Vlasenko și colegul său Baski s-au ascuns împreună într-o conductă îngustă din beton, în timp ce roiurile de drone rusești făceau imposibilă salvarea lor, DailyMail.com.

La mijlocul conductei fusese făcută o gaură care ducea spre un adăpost subteran. Cei doi se ascundeau pe rând în acel adăpost, unul rămânea de pază în conductă, deasupra. După un timp, cei doi au fost nevoiți să părăsească acel loc, deoarece conducta s-a inundat iarna trecută.

Ar fi trebuit să fie înlocuiți după două luni, însă Rusia trimitea atât de multe drone de supraveghere, încât plecarea devenise imposibilă.

„Așa că le-am spus că nu mai are rost să vină. Mai bine să mor singur decât să moară și alți oameni”, a povestit soldatul.

Următorul refugiu a fost o școală abandonată, ascunzătoare în care Baski a fost ucis chiar în ziua în care împlinea 50 de ani.

După moartea colegului său, Rusia a trimis un difuzor prin care îi cerea lui Vlasenko să se predea, însă infanteristul în vârstă de 49 de ani a răspuns sfidător: „Navă de război rusească, du-te-n p***a m****ii!”

Soldatul a stat opt luni ascuns într-o sobă, într-o zonă bombardată constant

Incapabil să meargă din cauza rănilor provocate de explozii, s-a târât într-o sobă din fontă pentru a se proteja de drone.

„Avea o deschizătură mică... Nu știu ce înger m-a împins înăuntru”, a spus el despre ascunzătoare.

Acolo a rămas în următoarele opt luni. Camarazii săi îi trimiteau mâncare și medicamente cu ajutorul dronelor, în ruinele școlii. El ieșea din sobă, aduna proviziile și se întorcea înăuntru.

A primit chiar și un pachet de la soția sa, Tetyana, în care se afla și un roman de Stephen King, „Străinul”.

Din cauza frigului și a rănilor severe, piciorul său stâng a putrezit și a căzut, iar apoi piciorul drept a început să-i „atârne”, după cum a descris.

Atunci a fost momentul în care a luat decizia de a-l amputa singur. El a povestit cum și-a sprijinit piciorul pe o cărămidă și l-a tăiat cu un cuțit, pentru a preveni răspândirea infecției în restul corpului.

„Îmi curgeau lacrimile, dar trebuia să tai”.

Apoi, timp de luni întregi, singura lui companie a fost radioul. Militarii aflați în alte poziții transmiteau prin stație mesajul „450”, care însemna „totul este bine”.

„Când îi auzeam pe băieții de la celelalte posturi de observație raportând «450, 450», mă gândeam: «Încă mai sunt alături de cineva...»”.

A devenit primul om din istorie salvat cu ajutorul unei drone

Înconjurat din toate părțile de drone inamice, într-o zonă puternic minată din regiunea Harkiv, în estul Ucrainei, comandanții săi au decis să încerce prima evacuare din istorie realizată cu ajutorul unei drone aeriene.

Au lansat spre poziția sa un telefon și o înregistrare video care îi arăta exact cum să se lege de partea inferioară a unei drone. Au inclus instrucțiuni scrise în ucraineană și rusă.

O dronă bombardieră a fost modificată special pentru această misiune și trimisă jos, spre el.

După ce s-a ancorat la aceasta, Vlasenko a făcut un semn în formă de inimă și un semn ”OK!” către camera dronei.