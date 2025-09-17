Lituania şi-a inaugurat prima şcoală de drone pentru instruirea copiilor şi adulţilor de la graniţa cu Rusia

17-09-2025 | 07:11
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţara la graniţa cu Rusia, unde copiii de la vârsta de 10 ani şi adulţii vor fi instruiţi în pilotarea, asamblarea şi programarea dronelor.

 

Mihaela Ivăncică

„Este vorba de dezvoltarea capacităţilor de apărare militară, un obiectiv pe care Lituania îl ia foarte în serios, datorită apropierii sale de Rusia şi Belarus”, a declarat viceministrul apărării, Tomas Godliauskas, relatează Reuters.

Copiii vor învăţa să piloteze drone militare

Copiii şi ceilalţi elevi vor învăţa să piloteze drone FPV (cu vedere individuală), quadricoptere şi monoposturi, a explicat profesorul Mindaugas Tamosaitis.

La şcoala din Taurage, la 20 km de enclava rusă Kaliningrad, copiii s-au antrenat mai întâi pentru zboruri virtuale pe computer.

Un băiat de pe terenul de antrenament învăţa să piloteze o mini-dronă, sub supravegherea profesorilor, şi uneori să o prăbuşească la sol.

Copiii sunt entuziaşti, a declarat profesorul lor pentru Reuters.

Lituania, membră a NATO, a cerut alianţei să-şi întărească apărarea aeriană după ce două drone ruseşti s-au prăbuşit pe teritoriul său după ce au traversat graniţa din Belarus în această vară.

În plus, Statele Unite au informat ţările baltice că vor să reducă finanţarea pentru unele programe de securitate pe care le aveau pe flancul estic.

NATO promite consolidarea flancului estic al Europei

NATO a anunţat vinerea trecută intenţia sa de a consolida apărarea flancului estic al Europei, la două zile după ce Polonia a doborât drone care îi încălcaseră spaţiul aerian, în prima acţiune cunoscută de acest tip întreprinsă de un membru al alianţei occidentale în timpul războiului Rusiei în Ucraina.

În luna mai a acestui an, Lituania şi-a anunţat intenţia de a cheltui 1,1 miliarde de euro pentru a-şi consolida protecţia frontierei cu Rusia şi Belarus, în special cu mine antitanc. Un efort similar a fost depus şi de Letonia şi Estonia, alte două foste republici sovietice, după invadarea Ucrainei de către armata rusă.

Sursa: News.ro

