Trei date din turneul record al lui Swift, „Eras”, au fost anulate după ce autorităţile au avertizat despre complot.

Suspectul, arestat şi acuzat că a sprijinit Stat Islamic

Un purtător de cuvânt al Parchetului din Viena a confirmat luni că inculpatul se află în arest. Publicaţiile austriece l-au identificat pe suspect ca fiind Beran A. şi au afirmat că acesta a fost arestat în august 2024.

Procurorii au declarat că inculpatul şi-a declarat loialitatea faţă de gruparea Stat Islamic, distribuind materiale şi videoclipuri propagandistice prin intermediul diverselor servicii de mesagerie.

Ei l-au acuzat că „a obţinut instrucţiuni pe internet pentru construirea unei bombe cu şrapnel pe bază de triperoxid de triacetonă”, utilizată în mod obişnuit de SI, şi că a produs o cantitate mică de exploziv.

Ei intenţionează să continue procedura penală împotriva suspectului din Wiener Neustadt, un oraş situat în apropierea capitalei austriece.

Acesta este suspectat şi de implicarea în planificarea altor atacuri în străinătate, inclusiv în Dubai şi Istanbul, deşi aceste atacuri nu au avut loc.

Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 20 de ani de închisoare.

Concertele au fost anulate, iar Taylor Swift a reacţionat

După anularea concertelor, Swift a scris pe reţelele de socializare: „Motivul anulării m-a umplut de un nou sentiment de teamă şi de o vină imensă, deoarece atât de mulţi oameni îşi planificaseră să vină la aceste concerte”.

Statele Unite au furnizat informaţii care au contribuit la decizia de anulare.

Procurorii au declarat că inculpatul a făcut „mai multe încercări” de a cumpăra ilegal arme în afara ţării şi de a le aduce în Austria.

Informaţiile furnizate de SUA au ajutat la prevenirea atacului

„Statele Unite acordă o atenţie constantă misiunii noastre de combatere a terorismului”, a declarat, în august 2024, John Kirby, purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru securitate naţională. „Colaborăm îndeaproape cu parteneri din întreaga lume pentru a monitoriza şi a contracara ameninţările.

În cadrul acestei colaborări, Statele Unite au împărtăşit informaţii cu partenerii austrieci pentru a contracara o ameninţare la adresa concertelor Taylor Swift din Viena”.

Anul trecut, un tribunal din Berlin a condamnat un adolescent sirian pentru contribuţia sa la complot. Tânărul de 16 ani a primit o pedeapsă de 18 luni cu suspendare.