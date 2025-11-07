Jandarmii din Bacău au făcut o demonstrație spectaculoasă pentru câțiva elevi veniți în vizită la unitate. „Mi-a plăcut mult”

Jandarmii din Bacău au făcut vineri o demonstrație spectaculoasă pentru câțiva elevi veniți în vizită la unitate. S-au auzit sirene, focuri de armă și, prin fața invitaților, au trecut în mare viteză autospecialele de intervenție.

Vineri, curtea jandarmilor băcăuani a fost plină de voie bună și curiozitate, fiind vizitată de elevii claselor a VII-a de la Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău, care au ales să petreacă o zi deosebită la „Școala Altfel”, alături de jandarmi. Aceștia au avut ocazia să descopere tehnica de intervenție și să urmărească exercițiile pregătite special pentru ei, într-o atmosferă plină de energie și entuziasm.

De Ziua Porților Deschise, tinerii au asistat la demonstrații captivante de imobilizare a infractorilor, au admirat dresajul canin și s-au implicat în ateliere interactive, explorând echipamentele de protecție utilizate în misiuni. De asemenea, au putut vedea de aproape autospecialele Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, care au stârnit admirație și curiozitate.

Alexandra Dănculea, purtător de cuvânt: „Ne bucurăm să fim parteneri de încredere pentru tinerii din comunitatea noastră și le mulțumim că au fost alături de noi în cadrul programului Școala Altfel. Vineri, curtea Inspectoratului de Jandarmi Județean Ștefan cel Mare din Bacău a fost plină de zâmbete și curiozități din partea elevilor clasei a șaptea. Tinerii au avut posibilitatea să afle mai multe despre tainele meseriei de jandarm, dar și despre cea mai importantă misiune a noastră, aceea de a le oferi siguranță.”

Punctul culminant al zilei a fost exercițiul demonstrativ „Acțiunea subunității de intervenție antiteroristă în cazul unui atac armat”, desfășurat de luptătorii Grupei de Intervenție Antiteroristă.

Potrivit unui scenariu realist, jandarmii au intervenit prompt pentru capturarea și neutralizarea suspecților, urmărindu-i și interceptându-i în trafic. Vizitatorii au fost fascinați de „mascații” jandarmi, de armele și uniformele lor, dar și de HERA, colega noastră patrupedă, care a atras toată atenția.

Ionela Pricop: „A fost foarte spectaculos. Chiar mi-a fost și puțin teamă, dar a fost o experiență interesantă.”

Codrin Popescu: „Mi-a plăcut foarte mult, mai ales exercițiul cu focuri de armă și intervenția câinelui. Nu știu dacă aș avea curajul să fac o meserie atât de periculoasă.”

Iulian Palade: „Mi-a plăcut foarte mult când am urcat în mașina lor și am pus mâna pe arme. Chiar spun că au avut mare răbdare cu noi. Le mulțumim și abia aștept să mai venim.”

Pe lângă demonstrațiile practice, au fost abordate teme importante legate de viața tinerilor în școală și societate.

Discuțiile interactive au acoperit subiecte precum prevenirea consumului și traficului de substanțe interzise, combaterea delincvenței juvenile, protejarea minorilor de victimizare, dar și importanța participării constante la ore pentru un parcurs educațional sănătos și responsabil.

La finalul zilei, elevii au plecat cu amintiri de neuitat, imortalizate în fotografii alături de jandarmii băcăuani și tehnica lor, dar și cu un mic cadou simbolic: legitimația „Jandarm pentru o zi”, un cadou menit să le păstreze vie această experiență.

