Jandarmii din Bacău au făcut o demonstrație spectaculoasă pentru câțiva elevi veniți în vizită la unitate. „Mi-a plăcut mult”

Stiri Sociale
07-11-2025 | 17:04
×
Codul embed a fost copiat

Jandarmii din Bacău au făcut vineri o demonstrație spectaculoasă pentru câțiva elevi veniți în vizită la unitate. S-au auzit sirene, focuri de armă și, prin fața invitaților, au trecut în mare viteză autospecialele de intervenție.

autor
Daniel Moldovan

Vineri, curtea jandarmilor băcăuani a fost plină de voie bună și curiozitate, fiind vizitată de elevii claselor a VII-a de la Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău, care au ales să petreacă o zi deosebită la „Școala Altfel”, alături de jandarmi. Aceștia au avut ocazia să descopere tehnica de intervenție și să urmărească exercițiile pregătite special pentru ei, într-o atmosferă plină de energie și entuziasm.

De Ziua Porților Deschise, tinerii au asistat la demonstrații captivante de imobilizare a infractorilor, au admirat dresajul canin și s-au implicat în ateliere interactive, explorând echipamentele de protecție utilizate în misiuni. De asemenea, au putut vedea de aproape autospecialele Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, care au stârnit admirație și curiozitate.

Alexandra Dănculea, purtător de cuvânt: „Ne bucurăm să fim parteneri de încredere pentru tinerii din comunitatea noastră și le mulțumim că au fost alături de noi în cadrul programului Școala Altfel. Vineri, curtea Inspectoratului de Jandarmi Județean Ștefan cel Mare din Bacău a fost plină de zâmbete și curiozități din partea elevilor clasei a șaptea. Tinerii au avut posibilitatea să afle mai multe despre tainele meseriei de jandarm, dar și despre cea mai importantă misiune a noastră, aceea de a le oferi siguranță.”

Punctul culminant al zilei a fost exercițiul demonstrativ „Acțiunea subunității de intervenție antiteroristă în cazul unui atac armat”, desfășurat de luptătorii Grupei de Intervenție Antiteroristă.

Citește și
razie benzina
Razie în Bacău. Trei persoane au fost prinse în flagrant în timp ce furau combustibil

Potrivit unui scenariu realist, jandarmii au intervenit prompt pentru capturarea și neutralizarea suspecților, urmărindu-i și interceptându-i în trafic. Vizitatorii au fost fascinați de „mascații” jandarmi, de armele și uniformele lor, dar și de HERA, colega noastră patrupedă, care a atras toată atenția.

Ionela Pricop: „A fost foarte spectaculos. Chiar mi-a fost și puțin teamă, dar a fost o experiență interesantă.”

Codrin Popescu: „Mi-a plăcut foarte mult, mai ales exercițiul cu focuri de armă și intervenția câinelui. Nu știu dacă aș avea curajul să fac o meserie atât de periculoasă.”

Iulian Palade: „Mi-a plăcut foarte mult când am urcat în mașina lor și am pus mâna pe arme. Chiar spun că au avut mare răbdare cu noi. Le mulțumim și abia aștept să mai venim.”

Pe lângă demonstrațiile practice, au fost abordate teme importante legate de viața tinerilor în școală și societate.

Discuțiile interactive au acoperit subiecte precum prevenirea consumului și traficului de substanțe interzise, combaterea delincvenței juvenile, protejarea minorilor de victimizare, dar și importanța participării constante la ore pentru un parcurs educațional sănătos și responsabil.

La finalul zilei, elevii au plecat cu amintiri de neuitat, imortalizate în fotografii alături de jandarmii băcăuani și tehnica lor, dar și cu un mic cadou simbolic: legitimația „Jandarm pentru o zi”, un cadou menit să le păstreze vie această experiență.

PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului

Sursa: Pro TV

Etichete: Bacau, elevi, jandarmi, demonstratii,

Dată publicare: 07-11-2025 17:01

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Jandarmii Grupării Mobile din Bacău, exemplu de solidaritate. Au donat sânge pentru a salva vieți și a sprijini comunitatea
Stiri Sociale
Jandarmii Grupării Mobile din Bacău, exemplu de solidaritate. Au donat sânge pentru a salva vieți și a sprijini comunitatea

Jandarmii Grupării Mobile din Bacău au donat sânge și nu este pentru prima oară când militarii merg la Centrul de Transfuzii de la Spitalul Județean.

Razie în Bacău. Trei persoane au fost prinse în flagrant în timp ce furau combustibil
Stiri actuale
Razie în Bacău. Trei persoane au fost prinse în flagrant în timp ce furau combustibil

Razie de amploare a poliţiştilor din Bacău, în cadrul operaţiunii Jupiter. Oamenii legii au făcut 20 de percheziţii și au prins în flagrant trei bărbați, cu vârste între 34 și 48 de ani, în timp ce sustrăgeau combustibil din cisterne.

Care ar fi fost motivul pentru care bărbatul din județul Bacău și-a înjunghiat soția și apoi și-a luat viața
Stiri Virale
Care ar fi fost motivul pentru care bărbatul din județul Bacău și-a înjunghiat soția și apoi și-a luat viața

Crimă urmată de sinucidere este varianta luată în calcul de anchetatori, după ce un bărbat din județul Bacău și-a înjunghiat mortal soția, apoi, cu aceeași armă și-a provocat răni grave și a murit după câteva ore, la spital.

Recomandări
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte
Stiri Politice
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte

Social-democrații s-au reunit într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.  

Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT
Stiri Justitie
Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT

Guvernul Bolojan ar fi trebuit să ceară avizul CSM privind reforma pensiilor magistraților după încheierea consultării interministeriale, pe 28 august, și nu pe 22 august, când proiectul era încă în consultare publică.

Grindeanu declară „ofensivă totală împotriva populismului”. Principalele idei din discursul singurului candidat la șefia PSD
Stiri Politice
Grindeanu declară „ofensivă totală împotriva populismului”. Principalele idei din discursul singurului candidat la șefia PSD

Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia PSD și-a prezentat în discursul său de la tribuna Congresului vizunea sa pentru viitorul formațiunii și strategiei pe care ar trebui să o adopte.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 Noiembrie 2025

47:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28