Se construiește o nouă șosea de mare viteză în România. Va lega două mari orașe

14-11-2025 | 15:49
drum, asfaltare, muncitori
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a emis vineri Ordinul de începere pentru contractul drumului expres Focşani-Brăila, care va avea o lungime de 73,5 kilometri. Pe 2 decembrie va începe etapa de proiectare.

Adrian Popovici

„Compania Naţională de Investiţii Rutiere a emis astăzi, Ordinul de Începere pentru contractul Drumului Expres Focşani-Brăila şi a stabilit data de 2 decembrie pentru startul etapei de proiectare”, anunţă CNIR.

Drumul Expres Focşani-Brăila are o lungime de 73,5 kilometri şi asigură legătura între Autostrada Moldovei A7- Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galaţi, Tulcea şi Constanţa.

„Am emis, astăzi, Ordinul de Începere pentru contractul Drumului Expres Focşani-Brăila. După ce Antreprenorul a constituit garanţia pentru contractele semnate pe 29 octombrie, aşteptăm Programul de lucru, pentru că, încă din etapa de proiectare ne dorim să asigurăm finalizarea spaţiilor de servicii cu şase luni înainte de recepţia lucrărilor şi deschiderea circulaţiei. Este un aspect important şi ţin foarte mult ca la inaugurare, parcările să fie deja funcţionale. De asemenea, pentru acest contract, antreprenorul, un consorţiu cu experienţă solidă, va putea permite traficul pe tronsoane funcţionale independent”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Lucrările ar trebuie să fie gata în mai puțin de patru ani

Constructorul român, Asocierea SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade SRL - Arcada Company, are la dispoziţie 42 luni, din care 6 luni pentru etapa de proiectare şi 36 pentru etapa de execuţie.

Drumul va avea două benzi pe sens, 57 structuri (24 poduri, 31 pasaje, 2 structuri casetate), 6 parcări de scurtă durată, spaţii de servicii tip S1, perdele forestiere şi 6 noduri rutiere:

1) Nod rutier Focşani x A7

2) Nod rutier Milcovul (DN23A)

3) Nod rutier Măicăneşti (DN23)

4) Nod rutier Corbu (DN23)

5) Nod rutier Siliştea (DJ221C)

6) Nod rutier Brăila

Valoarea acestui obiectiv de investiţii este de 4,29 miliarde lei, fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.

Traseul acestui drum expres se desfăşoară pe teritoriul judeţelor Vrancea şi Brăila şi va asigura legătura între Autostrada Moldovei (Ploieşti - Paşcani) A7, Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila/Galaţi - Tulcea şi Drumul Expres Brăila - Galaţi, Tulcea şi Constanţa. 

Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a înregistrat un profit net de 1,62 miliarde lei în primele nouă luni ale anului, în creștere cu 26,6% față de perioada similară din 2024.

