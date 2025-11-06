30 de ani de PRO TV. 2001 - Atacul asupra Turnurilor Gemene din 11 septembrie care a schimbat lumea

Protv 30 de ani
06-11-2025 | 19:48
Campania „30 de ani în 30 de zile” vă aduce anul în care lumea s-a schimbat pentru totdeauna: 2001. Un început de mileniu plin de speranță, o lume care părea să descopere puterea tehnologiei, internetul, viteza și brusc, frica.

autor
Știrile PRO TV

Într-o dimineață senină de septembrie din 2001, două avioane au brăzdat cerul New York-ului și au schimbat totul.

Turnurile gemene s-au prăbușit, iar lumea întreagă a privit neputincioasă cum începe o nouă eră: cea a terorii, a războiului și a fricii globale. Din acea zi, nimic nu a mai fost la fel.

România a rămas și în acest an o țară a contrastelor: în Valea Jiului, minerii încă protestează, cer locuri de muncă și dreptate, în timp ce, în marile orașe, apar mallurile și reclamele strălucitoare.

E momentul în care trecutul industrial al țării începe să se stingă, iar viitorul de consum, tehnologie și globalizare prinde contur.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 06-11-2025 19:48

