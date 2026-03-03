Un tânăr din Shanghai a câștigat 23.000 de dolari în timpul sărbătorilor prilejuite de Anul Nou Chinezesc prin intermediul serviciilor de hrănire a pisicilor, scrie SCMP. Felicile singure acasă beneficiază de un serviciu inovator care oferă curățarea litierei, tratament medical, tăierea unghiilor și chiar securitatea pisicilor.

Câștigurile considerabile generate de întreprinderea de hrănire a pisicilor au evidențiat existența unei cereri semnificative pentru astfel de servicii. Huan Cong, născut în 1991, este deja un profesionist în industria îngrijirii animalelor de companie, specializat de 9 ani în servicii de hrănire a pisicilor la domiciliu.

A avut grijă de 2.000 de pisici

În timpul Festivalului de Primăvară din acest an, el și patru angajați au stat în Shanghai, îngrijind animalele de companie ai căror stăpâni călătoriseră în vacanță. Pe o perioadă de peste 20 de zile înainte și după festival, echipa sa a finalizat aproximativ 2.000 de comenzi de hrănire a pisicilor la domiciliu, Huan însuși gestionând aproximativ 1.000 dintre acestea.

Peste 80% din comenzi au provenit de la clienți care se întorceau în orașele lor natale, în timp ce aproximativ 10% au provenit de la persoane care călătoreau în afara perioadelor de vârf. Mulți clienți apelează la serviciile sale an de an.

În timpul sezonului de sărbători, el pleacă de acasă la ora 3 dimineața în fiecare zi și lucrează până la ora 22 sau chiar 23, dormind în medie doar trei până la patru ore.