Arbitri internaționali au analizat pisicile și au colectat datele necesare pentru raportul final.

„Pisica transilvană” are patru generații de pui înregistrate oficial.

La vară, rasa ar putea fi omologată.

Blana în nuanțe cenușii, cu fire albe, botul ușor ascuțit și ochi verzi-aurii sunt câteva dintre trăsăturile pisicii transilvane.

Deosebit este însă temperamentul. Sunt pisici blânde, jucăușe și loiale. Haruto, un motan de doi ani și jumătate, ilustrează perfect aceste caracteristici.

Agnes Szoboslai, crescătoare de pisici: „Este ca un copil mare, are mai mult de cinci kilograme și jumătate, dar încă se poartă ca un mic pisoi și doarme la mine pe picioare.”

Silvia Scobai Ignat, crescătoare de pisici: „Știți că se spune că pisica este foarte egoistă, îți oferă atenție când dorește ea. Ei bine, ele nu sunt așa, ele sunt ca o umbră a stăpânului.”

Mai mulți crescători din țară și din străinătate și-au prezentat exemplarele de „pisică transilvană” la expoziția din Timișoara, iar arbitrii au evaluat atent textura și culoarea blănii, expresia și temperamentul fiecărei pisici.

Beverly Elian, arbitru: „Oamenii sunt interesați de ele datorită temperamentului foarte blând. Le vedeți aici, sunt jucăușe, sunt mângâiate de oameni diferiți, nu le este frică, sunt un pic timide. Toate sunt jucăușe, prietenoase și fericite.”

Specialiștii spun că din momentul în care au început procedurile de omologare, mai multe pisici care trăiau afară au fost adoptate.

Alexandru Elian, organizator expoziție: „Din ce în ce mai puține pisici ce aparțin acestui tip sunt pe străzi și sunt îngrijite, sunt vaccinate, sunt în casele oamenilor, se bucură de mâncare bună. Am salvat în acest fel, indirect, foarte multe pisici.”

Abia la vară se va decide dacă pisica transilvană devine oficial o rasă recunoscută.

După omologare, va putea concura la competițiile internaționale de frumusețe, alături de rase de feline cunoscute precum British Shorthair, Siberian sau Savannah.