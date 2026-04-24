În astrologie, Venus este planeta care guvernează iubirea, relațiile și modul în care exprimăm afecțiunea. De asemenea, Venus influențează direct atitudinea față de resursele financiare, valorile personale și lucrurile care ne aduc confort și plăcere.

Venus traversează semnul Gemenilor între 24 aprilie și 18 mai 2026, context astral care pune pe primul loc comunicarea, curiozitatea și socializarea.

Interacțiunile devin mai dinamice, iar atenția este atrasă cel mai ușor prin conversații captivante. Se pune preț pe schimbul de informații inedite și pe anturajul persoanelor care stimulează mental. Prin urmare, lărgirea cercului social și dialogurile relaxate au la bază o dorință constantă de cunoaștere.

Pe plan material, contextul favorizează negocierile și identificarea unor metode alternative pentru creșterea veniturilor. Cu toate acestea, administrarea bugetului necesită o prudență sporită, existând un risc crescut de cheltuieli și achiziții necontrolate.

De asemenea, climatul general este optim pentru învățare, asimilarea de cunoștințe noi sau programarea unor deplasări scurte. Este un moment bun pentru rezolvarea unor sarcini administrative și soluționarea rapidă a chestiunilor birocratice. Energia acestui tranzit se concentrează pe mișcare, adaptabilitate și deschiderea către tot ce înseamnă noutate.

Cum influențează zodiile tranzitul lui Venus în Gemeni

Berbec / Ascendent în Berbec

Tranzitul lui Venus prin Gemeni le revitalizează nativilor Berbec interacțiunile cu anturajul. Nativii capătă o putere de convingere și un magnetism aparte în conversații. Este un interval optim pentru a purta negocieri favorabile și pentru a aplana conflicte din trecut. Din punct de vedere financiar, Berbecii sunt dispuși să investească în cursuri de dezvoltare și mici călătorii.

Taur / Ascendent în Taur

Tranzitul lui Venus prin Gemeni le mută Taurilor atenția către sectorul resurselor materiale. Nativii explorează strategii noi pentru suplimentarea veniturilor, fiind atrași de proiecte care implică o comunicare eficientă. Deși în general sunt prudenți, acum devin dispuși să cheltuiască pentru propriile plăceri. Totodată, cei care și-au valorificat abilitățile odată cu tranzitul lui Venus prin semnul propriu pot culege roadele financiare ale acelor negocieri.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Tranzitul lui Venus prin propriul semn îi plasează pe Gemeni în centrul atenției. Popularitatea lor crește vizibil, fiind momentul ideal pentru a-și reînnoi stilul vestimentar sau pentru a-și pune în valoare calitățile. De asemenea, Gemenii capătă o mai mare încredere în propriile forțe și atrag admiratori. În plan sentimental, nativii caută libertate de mișcare și noutate, respingând monotonia, rutina sau parteneriatele care îi limitează din punct de vedere intelectual.

Rac / Ascendent în Rac

Tranzitul lui Venus prin Gemeni declanșează nativilor Rac o etapă de analiză interioară și introspecție. Nativii preferă discreția în planul amoros și privesc relațiile din trecut cu o detașare necesară vindecării emoționale. Cei singuri sunt sfătuiți să evite implicarea în legături complicate sau secrete. Din punct de vedere financiar, pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru reparații sau investiții în spațiul de locuit. De asemenea, Racii tind să prioritizeze confortul personal și liniștea familiei.

Leu / Ascendent în Leu

Tranzitul lui Venus prin Gemeni le animă viața socială a Leilor. Nativii găsesc bucurie în activitățile de grup și în întâlnirile cu prietenii. Este un moment excelent pentru a atrage sprijinul unor persoane cu putere de decizie în vederea realizării planurilor de viitor. În plan sentimental, trecerea de la prietenie la iubire se poate produce pe neașteptate, Leii fiind atrași de parteneri care le împărtășesc viziunile și idealurile.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Tranzitul lui Venus prin Gemeni le oferă nativilor Fecioară o imagine și o vizibilitate excelentă. Diplomația de care dau dovadă îi ajută să avanseze în carieră sau să obțină beneficii importante. În plan profesional, magnetismul personal le deschide uși noi, facilitând colaborări inedite. Planul financiar este strâns legat de statutul lor profesional, fiind un moment oportun pentru a solicita măriri de salariu sau pentru a investi în consolidarea reputației.

Balanță / Ascendent în Balanță

Tranzitul lui Venus prin Gemeni le stimulează nativilor Balanță dorința de a-și lărgi orizonturile intelectuale. Nativii sunt atrași de persoane din alte culturi sau de parteneri care le împărtășesc principiile de viață. Este o perioadă ideală pentru călătorii și cursuri de specializare care le oferă perspective noi. Financiar, Balanțele aleg să investească în educație sau în schimburi de experiență menite să le consolideze poziția profesională.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Tranzitul lui Venus prin Gemeni le transformă Scorpionilor viziunea asupra intimității și a încrederii reciproce. Nativii devin mult mai curioși să discute despre nevoile lor, punând preț pe o comunicare deschisă și sinceră cu partenerul. În plan financiar, pot apărea oportunități legate de resursele deținute la comun sau de restituirea unor împrumuturi. De asemenea, Scorpionii pot identifica soluții ingenioase pentru a-și achita datoriile sau pentru a renegocia anumite obligații financiare prin dialog.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Tranzitul lui Venus prin Gemeni aduce în prim-plan relațiile Săgetătorilor. Nativii caută armonia prin comunicare, fiind atrași de parteneri care le stimulează curiozitatea intelectuală. Dacă o legătură a devenit monotonă, Săgetătorii vor simți nevoia de noutate și de redefinire a spațiului personal în cadrul cuplului. Profesional, este o perioadă prielnică pentru negocieri și semnarea unor contracte importante.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Tranzitul lui Venus prin Gemeni le îmbunătățește Capricornilor atmosfera la locul de muncă. Nativii găsesc plăcere în rutinele zilnice, reușind să creeze o colaborare armonioasă cu colegii prin flexibilitatea de care dau dovadă în relațiile profesionale. Sănătatea și starea de bine devin prioritare, motiv pentru care sunt dispuși să investească în metode eficiente de organizare a timpului.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Tranzitul lui Venus prin Gemeni le aduce Vărsătorilor o perioadă dominată de creativitate, romantism și dorință de socializare. Nativii sunt mult mai deschiși spre experiențe noi și distracție, căutând activități care să le aducă bucurie. Relația cu copiii sau cu persoanele dragi beneficiază de o comunicare excelentă și armonie. În plan financiar, pot apărea câștiguri din valorificarea unei pasiuni transformată în surse de venit.

Pești / Ascendent în Pești

Tranzitul lui Venus prin Gemeni le îndreaptă Peștilor atenția către cămin și familie. Nativii decid să își înnoiască locuința, punând accent pe sporirea confortului domestic. Relațiile cu membrii familiei devin mai relaxate, facilitând rezolvarea unor tensiuni prin conversații sincere. În plan financiar, Peștii investesc în confortul spațiului de locuit, transformându-și casa într-un mediu primitor.