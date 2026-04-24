Comoara - găsită de un pasionat de istorie, cu detectorul de metale - va ajunge la Muzeul Național de Istorie al României, pentru expertiză. Tezaurul a fost găsit de Paște, în preajma unei păduri de lângă Darabani, îngropat la aproximativ 30 de centimetri adâncime.

Cătălin Avădăni, autorul descoperirii: „Am găsit prima dată acel vas ceremonial de argint în care erau mai multe brățări, la câțiva metri de vas am găsit în groapă 574 de monede, dinari imperiali de argint din perioada romană cu diverși împărați, dar și câteva monede dinari republicani. Am început să tremur ca un copil. E o bucurie imensă când găsești ceva așa de vechi”.

Bărbatul l-a anunțat pe primarul din Darabani, care a sesizat mai apoi instituțiile de cultură. La prima evaluare, patru dintre cele șase brățări găsite sunt de origine dacică.

Aurel Melniciuc, directorul Muzeul Județean Botoșani: „Patru sunt mai recente, din secolele II-III, sunt dacice, din bară masivă de argint, cu anumite elemente decorative, cu capete răsucite, cu sisteme de prindere unele dintre ele. Celelalte două sunt mult mai vechi, secolele I-II înaintea erei noastre, cu capete zoomorfe, având forma de șarpe, dragon, de sorginte traco-ilirică, probabil aduse din importuri.”

Este posibil ca tezaurul să fi aparținut unui lider local, cu funcție militară, spun experții.

Dănuț Huțu, directorul Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani: „Acest teritoriu a fost ocupat de dacii liberi, de aceea pare interesantă existența unui asemenea tezaur asimilat lumii romane”.

Artefactele vor fi analizate și de experții Muzeul Național de Istorie al României. În funcție de valoarea lor, se va stabili și o recompensă pentru bărbatul care a descoperit comoara.