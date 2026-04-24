Conform sursei citate de Agerpres, din totalitatea lungimii rețelei de drumuri, 18.193 km (20,8%) sunt drumuri naţionale, 35.131 km (40,3%) drumuri judeţene şi 33.896 km (38,9%) drumuri comunale.

Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, structura reţelei de drumuri publice înregistra: 52,5% (45.806 km) drumuri modernizate, 23,5% (20.455 km) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere şi 24% (20.959 km) drumuri pietruite şi de pământ.

În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 26,8% din lungimea drumurilor modernizate şi 38,1% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită.

Doar 7% autostrăzi în România

Din lungimea drumurilor naţionale, 6.189 km (34%) erau drumuri internaţionale, 1.268 km (7%) autostrăzi şi 138 km (0,8%) drumuri expres.

Din punctul de vedere al numărului de benzi de circulaţie, 2.530 km (13,9%) erau drumuri cu patru benzi, 315 km (1,7%) drumuri cu trei benzi şi 40 km (0,2%) drumuri cu şase benzi.

Lungimea drumurilor judeţene cuprindea în proporţie de 53,5% drumuri modernizate, iar 32,3% dintre drumurile comunale erau drumuri pietruite.

Lungimea liniilor de cale ferată de folosinţă publică în exploatare: 10.615 km

La 31 decembrie 2025, lungimea liniilor de cale ferată de folosinţă publică în exploatare însuma 10.615 km, din care 10.519 km (99,1%) linii cu ecartament normal, 91 km (0,9%) linii cu ecartament larg şi 5 km linii cu ecartament îngust.

Densitatea liniilor la 1.000 km pătraţi teritoriu era de 44,5 la mie. Densităţile cele mai mari s-au înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov (206,3 la mie), regiunea Vest (60 la mie), regiunea Nord-Vest (47,8 la mie) şi regiunea Sud-Muntenia (43,8 la mie).

La aceeaşi dată, lungimea căilor principale era de 5.961 km, reprezentând 56,2% din lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare.