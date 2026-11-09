Cazul se referă la pânza din 1902 a impresionistului francez, intitulată „Darse de pêche et bassin Duquesne, Dieppe, après-midi ensoleillée” (Debarcaderul de pescuit și bazinul Duquesne, Dieppe, o după-amiază însorită), care înfățișează orașul portuar din vestul Franței, potrivit News.ro.

Sotheby’s Londra a vândut tabloul în 2024 pentru 1,2 milioane de lire sterline (1,5 milioane de dolari la momentul respectiv). Casa de licitații a precizat că opera a fost scoasă la licitație „în urma unei înțelegeri între actualul proprietar și moștenitorii lui Salomon Flavian”, a cărui colecție a fost confiscată de naziști la Paris în 1941.

Avocații casei de licitații au susținut în instanță că acordul moștenitorilor a fost obținut prin intermediul Mondex Corporation, o companie specializată în recuperarea operelor de artă și a altor bunuri jefuite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a relatat publicația The Art Newspaper.

Însă șapte reclamanți au susținut în instanță, în septembrie, că doar doi membri ai familiei, Gilles și Nicholas Flavian, semnaseră acordul și că ceilalți nu fuseseră consultați.

În decizia pronunțată joi, instanța a anulat toate vânzările efectuate de la momentul confiscării inițiale a tabloului și a dispus restituirea operei. Instanța a concluzionat că familia Flavian a demonstrat că Salomon a fost proprietarul tabloului, că acesta a fost confiscat de germani și că el a luat măsuri pentru a-și recupera bunurile după război.

Instanța a dispus ca Sotheby’s să comunice familiei identitatea cumpărătorului din cadrul licitației din 2024, sub sancțiunea unei amenzi de 1.000 de euro (1.123 de dolari) pe zi începând de atunci, relatează Le Figaro, precizând că hotărârea intră în vigoare imediat, chiar și în cazul unui recurs.

Într-un e-mail adresat ARTnews, James Palmer, consultant al Mondex Corporation, a declarat că se va depune un recurs „de îndată”.

Palmer a susținut că arhivele comerciantului de artă Paul Rosenberg și catalogul raisonné al lui Pissarro din 1939 „îl identifică în mod clar pe artistul și colecționarul britanic Edward Le Bas ca proprietar al tabloului din 1939 până la începutul anilor 1950”. Acest lucru înseamnă că tabloul nu ar fi putut fi confiscat de la Flavian în anii 1940, spune el.