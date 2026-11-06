Este vorba despre un diamant roz de 24 de carate și un safir de aproape 200 de carate, despre care se crede că ar fi aparținut familiei imperiale ruse.

Diamantul, cunoscut sub numele de „Bulgari Pink”, provine, cel mai probabil, din celebrele mine Golconda din India. Acesta s-a aflat în posesia aceleiași familii încă din anii '50 și este montat într-un inel. Prețul estimat este cuprins între 12 și 18 milioane de dolari.

Safirul Romanov ar fi făcut parte din tezaurul familiei imperiale ruse în secolul al XIX-lea. Ambele bijuterii sunt considerate extrem de rare.