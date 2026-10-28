Scheletul, numit „Jodi” după persoana care a descoperit rămăşiţele în 2019, a fost vândut marţi la Sotheby’s pentru 47,3 milioane de dolari, „după o licitaţie de douăsprezece minute în care şase ofertanţi au concurat online şi prin telefon, înainte ca vânzarea să se încheie în cele din urmă prin telefon”, a declarat Sotheby’s într-un comunicat, potrivit News.ro.

Sotheby’s a estimat iniţial că scheletul se va vinde cu o sumă cuprinsă între 6 şi 9 milioane de dolari. Rezultatul de marţi face ca „Jodi” să fie „al doilea cel mai valoros dinozaur vândut vreodată la licitaţie”, a menţionat Sotheby’s. Identitatea cumpărătorului nu a fost încă făcută publică.

Scheletul, care a fost prezentat la o licitaţie din Manhattan la începutul acestei luni, a fost descoperit de Jodi Pierson în 2019 pe terenul său privat din Formaţiunea Hell Creek, din judeţul Garfield, Montana, în apropierea oraşului Jordan. Potrivit casei de licitaţii Sotheby’s, scheletul măsoară 19,6 ft lungime de la nas până la coadă şi aproximativ 9,6 ft înălţime pe armătură, „fiind alcătuit din aproximativ 191 de elemente osoase fosile”.

„Un tiranozaurid carnivor, rapid şi extrem de specializat”

Sotheby’s a descris nanotyrannusul ca fiind „un tiranozaurid carnivor, rapid şi extrem de specializat, care a trăit alături de Tyrannosaurus rex la sfârşitul Cretacicului, în urmă cu aproximativ 67 de milioane de ani”. De asemenea, a precizat că „deşi unii au emis anterior ipoteza că ar fi vorba de un T. rex adolescent, s-a demonstrat că Nanotyrannus prezintă peste 150 de diferenţe morfologice care îl disting de vărul său mult mai mare”.

Vânzarea şi preţul fosilei au stârnit critici din partea unor membri ai comunităţii ştiinţifice.

Thomas R. Holtz Jr., autor şi conferenţiar principal de paleontologie a vertebratelor la Universitatea din Maryland, a declarat că, în calitate de „cercetător specializat în tiranozauri”, „preocupările sale legate de vânzarea lui Jodi sunt aceleaşi preocupări generale privind toate aceste vânzări de fosile în valoare de milioane de dolari”.

„În acelaşi timp cu desfăşurarea acestei vânzări, unele muzee se închid (Academia de Ştiinţe Naturale de la Drexel din Philadelphia) sau sunt ameninţate cu închiderea (Muzeul de Istorie Naturală Sternberg de la Universitatea de Stat Fort Hays) din cauza depăşirilor de costuri care reprezintă, literalmente, doar o zecime din costul final al lui Jodi”.

Linda Ivany, profesoară de paleoecologie evolutivă la Universitatea din Syracuse, a exprimat opinii similare în cadrul unui interviu acordat ziarului The New York Times: „Aceste fosile uimitoare ar trebui să rămână în domeniul public, pentru ca oamenii de ştiinţă să le poată studia, pentru ca cei mici să fie fascinaţi şi inspiraţi, şi pentru ca toată lumea să se poată minuna de lumile de demult şi de ceea ce putem învăţa din ele”.