Femeia, în vârstă de 84 de ani, fusese dată dispărută cu nouă zile înainte, a declarat pentru Reuters un oficial al forţelor de ordine informat cu privire la acest caz.

Nu au fost disponibile imediat alte detalii despre reţinerea suspectului.

Prinderea a avut loc la câteva ore după ce autorităţile au publicat imagini video şi fotografii cu un bărbat înarmat, purtând o mască de schi, care părea să umble la camera de supraveghere de la uşa casei lui Nancy Guthrie, situată în apropiere de Tucson, în dimineaţa în care se crede că aceasta a fost răpită.

Imaginile publicate de FBI şi de Departamentul Şerifului din comitatul Pima îl arată pe bărbat, purtând mănuşi, un rucsac şi ceea ce pare a fi o armă în toc, apropiindu-se de uşa de la intrare a casei lui Nancy Guthrie.

Autorităţile au declarat că ea a fost văzută ultima dată în noaptea de 31 ianuarie, când familia ei a lăsat-o acasă după ce au luat cina împreună. Rudele au raportat dispariţia ei a doua zi, potrivit Departamentului şerifului, după ce ea nu s-a prezentat la slujba de duminică de la biserică.

Şeriful Chris Nanos a declarat că camera de la soneria uşii casei lui Guthrie a fost dezactivată în primele ore ale zilei de 1 februarie. El a spus că pacemakerul lui Guthrie s-a deconectat de la telefonul ei aproximativ o jumătate de oră mai târziu şi că, probabil, ea a fost luată cu forţa din casă.

Testele ADN au confirmat că urmele de sânge găsite pe veranda din faţă erau ale lui Guthrie, au declarat oficialii săptămâna trecută. Forţele de ordine şi membrii familiei au descris-o ca fiind o persoană cu mobilitate limitată, cu o sănătate fragilă şi care avea nevoie de medicamente zilnice pentru a supravieţui.

Înregistrarea video şi reţinerea unui suspect au marcat momente decisive în ancheta care părea să fi ajuns într-un impas în ultimele zile. Departamentul şerifului şi FBI au declarat luni seară că încă nu au identificat suspecţi sau ”persoane de interes” în legătură cu ancheta.

Cel puţin două presupuse cereri de răscumpărare au apărut de la dispariţia lui Nancy Guthrie, ambele fiind trimise iniţial către mass-media, însă nu se cunoaşte nicio dovadă a faptului că femeia ar fi în viaţă după răpirea ei.

Savannah Guthrie, în vârstă de 54 de ani, împreună cu fratele şi sora ei, au postat mai multe mesaje video pe reţelele de socializare, rugând publicul să le ofere informaţii şi răpitorii să le înapoieze mama sau să comunice direct cu ei. Familia a declarat că ar plăti o răscumpărare.

Savannah Guthrie, prezentatoare de lungă durată a programului de ştiri matinal al NBC ”Today”, a distribuit marţi noile imagini pe Instagram, cu legenda: ”Credem că este încă în viaţă. Aduceţi-o acasă”.

Dispariţia lui Guthrie senior a atras o atenţie largă. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, şi-a început conferinţa de presă de marţi spunând că ea şi preşedintele Donald Trump tocmai au analizat imaginile recent publicate în acest caz.