Este un pariu riscant pentru Pedro Sanchez, căruia sondajele îi sunt potrivnice. Dacă va pierde, consecința previzibilă va însemna ca un partid de extremă dreaptă să ajungă la putere.

Spaniolii protestează pentru locuințe

Zeci de mii de catalani au manifestat luni seară pe străzile Barcelonei, ca să denunțe lipsa locuințelor accesibile. Spre finalul marșului, protestul a degenerat în violențe! Mai multe grupuri de participanți au incendiat pubele și i-au atacat pe polițiști cu sticle și obiecte de pe stradă. În replică, forțele de ordine s-au folosit din plin de bastoane.

Protestul a avut loc la câteva ore după ce, într-un discurs televizat la prima oră a zilei, premierul Pedro Sanchez a convocat alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie, pe fondul impasului politic generat de criza locuințelor.

Confruntarea cu electoratul în acest moment este o mișcare riscantă, întrucât Partidul Socialist Muncitoresc al lui Sanchez se află în urmă în sondajele de opinie. Acestea sugerează că o coaliție condusă de Partidul Popular, de orientare conservatoare, cu sprijinul partidului de extremă-dreapta Vox, este cel mai probabil scenariu post-electoral în Spania.

Criza locuințelor se agravează

Criza locuințelor a căpătat accente acute după recenta evacuare dintr-o locuință din Madrid a unei femei de 87 de ani. Ea a fost nevoită să părăsească apartamentul în care trăia de șapte decenii, după ce locuința sa a fost cumpărată de o companie de investiții care dorea să îi majoreze chiria cu 275%.

La fel ca în multe țări europene, lipsa locuințelor accesibile reprezintă una din principalele probleme sociale din Spania, unde platformele de închiriere turistică precum Airbnb și fondurile de investiții sunt acuzate că fac prețurile să crească prin cumpărarea de proprietăți imobiliare și reducerea ofertei disponibile pentru localnici.

După opt ani la putere, premierul Sanchez este, totuși, slăbit de scandaluri de corupție care implică mai multe persoane din anturajul său apropiat, inclusiv soția și fratele.

Montserrat Nebrera, analist politic: „Avem de-a face cu o manevră menită să speculeze un context care, din perspectiva socialiștilor, ar putea fi cel mai favorabil. Momentul actual – marcat de o criză a locuințelor care a generat mobilizări stradale, situație la care probabil au contribuit și socialiștii – este ideal pentru a deturna atenția de la alte probleme, precum dosarele de corupție din partid și criza severă din Ceuta. Se urmărește astfel mobilizarea unei majorități progresiste mai largi.”

O înfrângere în alegeri ar însemna sfârșitul unuia dintre ultimele guverne de stânga din Europa, într-un moment în care extrema dreaptă înregistrează victorii fără precedent în întreaga regiune, pe măsură ce un număr tot mai mare de alegători europeni părăsesc centrul politic.