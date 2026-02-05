„Vrem să auzim de la voi și suntem gata să ascultăm”, spune prezentatoarea NBC în clipul postat pe Instagram, flancată de frații ei, relatează BBC.

„Vă rugăm să luați legătura cu noi.”

Nancy Guthrie a dispărut în mijlocul nopții, din locuința sa din statul american Arizona, în weekend.

Autoritățile au declarat că suspectează o răpire și că lucrează împreună cu FBI pentru a autentifica o posibilă notă de răscumpărare.

„Suntem pregătiți să vorbim”, a spus prezentatoarea NBC în videoclipul postat miercuri seară.

„Însă trăim într-o lume în care vocile și imaginile pot fi manipulate cu ușurință.Trebuie să știm fără niciun dubiu că este în viață și că o aveți.”

În cazurile de luare de ostatici sau răpire, este procedură standard ca negociatorii să ceară dovezi care să arate clar că persoana este în viață.

Nu este clar dacă autoritățile i-au îndrumat pe copiii lui Nancy Guthrie să facă acest lucru.

Oamenii legii au precizat că anchetatorii continuă să discute cu toate persoanele care au avut contact cu Nancy Guthrie în weekend și că, până acum, nu a fost identificat niciun suspect.

Savannah Guthrie, alături de sora sa Annie și fratele Cameron, a spus în clip că sunt la curent cu o presupusă notă de răscumpărare, trimisă către cel puțin un post media.

„Mami, dacă auzi acest mesaj, ești o femeie puternică”, a spus prezentatoarea emisiunii Today Show, cu vocea frântă.

„Toată lumea te caută, mami. Peste tot. Nu ne vom opri. Copiii tăi nu se vor opri până nu vom fi din nou împreună.”

Oficialii au avertizat că Nancy Guthrie ar putea fi într-o stare gravă de sănătate fără medicamentele ei, lucru menționat și de Savannah Guthrie în clip.

„Mama noastră este inima și căminul nostru”, a spus ea.

„Sănătatea ei, inima ei sunt fragile. Trăiește cu durere constantă. Este fără medicamente. Are nevoie de ele ca să supraviețuiască. Are nevoie de ele ca să nu sufere.”

Sora ei, Annie, a spus că „lumina lipsește din viețile noastre”.

„Mamă”, a spus ea, „dacă ne auzi, trebuie să vii acasă. Ne lipsești.”

La scurt timp după publicarea videoclipului, președintele SUA, Donald Trump, a comentat cazul pe platforma Truth Social.

El a declarat că direcționează toate agențiile federale de aplicare a legii să ajute la finalizarea anchetei și să „o aducă pe mama ei acasă în siguranță”.

„Am vorbit cu Savannah Guthrie și i-am spus că direcționez TOATE agențiile federale de aplicare a legii să fie la dispoziția completă a familiei și a autorităților locale, IMEDIAT”, a spus el, adăugând că națiunea se roagă pentru familia ei.

BBC a contactat FBI și autoritățile locale pentru comentarii.

Căutarea se face „cu toate resursele disponibile”, folosind câini, drone, elicoptere și agenți federali pentru a o găsi pe femeia dispărută, au precizat autoritățile.

Nancy Guthrie a fost văzută ultima dată la casa ei din Catalina Foothills, un cartier înstărit aflat la aproximativ 10 km nord-est de Tucson, sâmbătă seara, când membrii familiei au lăsat-o acolo în jurul orei 21:30, ora locală.

Ea nu a participat la slujba de duminică dimineață, lucru care i-a determinat pe membrii congregației să anunțe familia.

Când detectivii au percheziționat locuința, au descoperit o scenă care a provocat „îngrijorare gravă”, a spus un șerif.

„Credem că Nancy a fost luată din casa ei împotriva voinței sale. Asta știm în acest moment”, a spus el.

Savannah Guthrie este una dintre cele mai cunoscute figuri din mass-media americană, iar videoclipul său a primit sprijin din întreaga industrie media și de la Hollywood.

Jurnalista, care s-a alăturat NBC în 2007, a fost numită co-prezentatoare a emisiunii Today în 2012.

De asemenea, este corespondentul juridic-șef al NBC News și prezintă transmisiuni speciale, inclusiv de Ziua Recunoștinței și de la Jocurile Olimpice.

Savannah Guthrie urma să co-prezinte ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano, vineri.

Însă s-a retras din cauza dispariției mamei sale. Prezentatoarea Mary Carillo îi va lua locul, a anunțat NBC.



