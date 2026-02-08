„Am primit mesajul tău şi te înţelegem”, a spus Guthrie în videoclipul postat pe Instagram sâmbătă seara, înconjurată de cei doi fraţi ai ei.

„Te rugăm să ne înapoiezi mama, ca să putem sărbători împreună cu ea.”

„Este singura modalitate prin care vom avea linişte”, a continuat ea.

„Este foarte important pentru noi. Şi vom plăti.”

Videoclipul ei nu a oferit detalii despre mesajul la care s-a referit.

Nancy Guthrie a dispărut în mijlocul nopţii de la casa ei din Tucson, Arizona, weekendul trecut, iar autorităţile cred că a fost răpită.

La începutul acestei săptămâni, autorităţile au declarat că încă nu au identificat nicio persoană de interes sau suspect în acest caz.

Acestea oferă o recompensă de 50.000 de dolari pentru informaţii.

Nancy Guthrie, dată dispărută după ce a lipsit de la slujba de duminică

Nancy Guthrie a fost declarată dispărută după ce membrii bisericii sale au început să se îngrijoreze când nu a mai participat la slujba de duminică.

Autorităţile spun că, duminică dimineaţa devreme, camera de la soneria de la uşa casei sale a fost deconectată şi îndepărtată.

La ora locală 02:28, aplicaţia conectată la stimulatorul cardiac, un dispozitiv cardiac implantat, a fost deconectată de la telefonul ei.

Agentul special al FBI, Heith Janke, a declarat că biroul investighează o posibilă cerere de răscumpărare trimisă mai multor instituţii media.

Autorităţile au declarat vineri că sunt „la curent cu un nou mesaj referitor la Nancy Guthrie”. Acestea „verifică acurateţea informaţiilor furnizate în mesaj”.

Janke a declarat că nota „conţinea informaţii legate de un termen limită şi suma de bani pe care o cereau”, a raportat NBC News.

O prezentatoare a unei filiale locale a CBS News a declarat pentru BBC că postul său a primit „mesajul”, dar nu a dat detalii despre conţinutul acestuia.

Potrivit site-ului de ştiri TMZ, care ar fi primit una dintre scrisori, răpitorii cereau milioane de dolari în criptomonede, care sunt populare în rândul infractorilor şi adesea dificil de urmărit.

Familia a publicat două videoclipuri în care spune că este dispusă să discute cu potenţialul răpitor şi îi cere să furnizeze dovezi că mama lor este în viaţă.

Într-un videoclip publicat joi, Camron Guthrie, fiul femeii dispărute, a confirmat că familia nu a avut niciun contact direct cu răpitorii.

„Trebuie să ştim că o aveţi pe mama noastră”, a spus Camron în ultimul mesaj video al familiei. „Vrem să vorbim cu voi.”

FBI-ul a arestat joi o persoană în legătură cu o notă falsă de răscumpărare.

Familia şi forţele de ordine au avertizat că Nancy Guthrie ar putea fi în pericol fără medicamentele ei.

„Nu are niciun medicament”, a spus Savannah Guthrie într-un anunţ anterior.

„Are nevoie de ele pentru a supravieţui. Are nevoie de ele pentru a nu suferi.”

Preşedintele Donald Trump a declarat săptămâna trecută că a vorbit cu Guthrie şi i-a oferit ajutorul autorităţilor federale.

„Cred că ne descurcăm foarte bine, adică avem câteva indicii, care cred că sunt foarte solide, şi cred că am putea avea nişte răspunsuri destul de curând”, a declarat Trump reporterilor vineri.

Şeriful din comitatul Pima, Chris Nanos, a declarat joi că anchetatorii nu sunt mai aproape de a afla cine este responsabil, dar că lucrează pornind de la premisa că ea este încă în viaţă.

„În acest moment, credem că Nancy este încă în viaţă. Vrem să se întoarcă acasă”, a spus el.

„În ochii noştri, toată lumea este încă suspectă.”

Savannah Guthrie, în vârstă de 54 de ani, este o jurnalistă americană care, din 2012, este co-prezentatoare a emisiunii TODAY de la NBC News.

Ea este, de asemenea, corespondenta juridică a reţelei şi prezentatoarea principală a emisiunilor dedicate alegerilor. Anterior, a fost corespondenta NBC News la Casa Albă.