Printre propuneri se află introducerea unei taxe de imigrație care ar urma să fie aplicată atunci când Elveția constată probleme economice sau sociale grave provocate de un nivel ridicat al imigrației, se arată într-un comunicat publicat de Parlamentul Elveției.

Potrivit proiectului, Elveția ar putea lua măsuri pe cont propriu pentru a limita imigrația din UE după intrarea în vigoare a noului pachet de acorduri. Ministrul Justiției, Beat Jans, a descris clauza de protecție negociată cu UE drept un succes.

Guvernul federal va trebui să analizeze activarea clauzei dacă este depășit cel puțin unul dintre patru praguri: imigrația netă din UE, numărul noilor lucrători transfrontalieri, creșterea șomajului sau rata persoanelor care beneficiază de ajutoare sociale. Dacă unul dintre acești indicatori depășește nivelul stabilit la nivel național, guvernul va trebui să ia măsuri.

Taxă pentru companii și persoane

Senatul a mers însă mai departe. La propunerea Comisiei pentru Instituții Politice, acesta vrea să oblige guvernul să verifice anual dacă este necesară activarea clauzei de protecție și propune, în plus, introducerea unei taxe de imigrație.

Conform deciziei Senatului, pentru angajații salariați taxa ar urma să fie plătită de companii. În cazul membrilor de familie care se mută ulterior în Elveția, persoanele majore ar urma să fie obligate la plata taxei. Veniturile obținute din această taxă ar urma să fie distribuite populației. Măsura ar putea fi aplicată și cetățenilor din state din afara UE, odată ce clauza de protecție este activată.

Senatul propune niveluri minime cuprinse între 2.130 și 4.280 de euro. Guvernul consideră, de asemenea, că taxa ar trebui plătită o singură dată, nu în mod recurent. Detaliile măsurii urmează să fie analizate de Consiliul Național.