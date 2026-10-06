Una dintre greșelile întâlnite frecvent poate pune în pericol atât utilizatorul trotinetei, cât și ceilalți participanți la trafic.

Unele dintre abaterile observate în trafic sunt cauzate de necunoașterea legislației, în timp ce altele apar chiar și atunci când utilizatorii cunosc regulile, dar aleg să nu le respecte, atrage atenția comisarul-șef de poliție Claudiu Costea.

Invitat la emisiunea „Vorbește Lumea”, reprezentantul Poliției a explicat că persoanele care folosesc biciclete sau trotinete electrice trebuie să cunoască legislația rutieră înainte de a circula pe drumurile publice.

„Cauzele principale se datorează nerespectării regulilor de către utilizatorii de trotinete electrice sau biciclete și putem să dezvoltăm subiectul regulilor pe care trebuie să le respecte aceștia potrivit legislației rutiere în vigoare. (...) Fie nu le cunosc, fie și le cunosc, le ignoră, nu le respectă, ceea ce iarăși ne îngrijorează foarte tare”, a explicat Claudiu Costea, conform PRO TV.

Vârsta minimă pentru utilizatorii de biciclete

Una dintre regulile de bază se referă la vârsta de la care bicicletele și trotinetele electrice pot fi folosite pe drumurile publice. Potrivit comisarului-șef de poliție, aceasta este de 14 ani pentru ambele mijloace de transport.

„Vârsta este 14 ani, asta este de fapt prima regulă, dacă putem vorbi despre ea, pentru trotinetă electrică pe drumul public și pentru bicicletă”, a explicat acesta.

Ce regulă de circulație încalcă cel mai des utilizatorii de trotinete

În cazul trotinetelor electrice, o altă abatere întâlnită frecvent în trafic este transportarea pasagerilor. Vehiculul este destinat unei singure persoane, astfel că deplasarea cu două sau chiar trei persoane pe aceeași trotinetă este interzisă și poate crește semnificativ riscul producerii unui accident.

„Ați văzut vreodată doi oameni sau trei oameni pe o trotinetă? Ea este gândită, proiectată, construită, pentru transportul unei singure persoane. Două sau trei persoane pe o trotinetă este interzis și, mai cu seamă, foarte periculos”, a explicat Claudiu Costea.

Purtarea căștii, obligatorie sau nu

Și echipamentul de protecție este important, în special în cazul minorilor. Pentru utilizatorii de trotinete electrice care nu au împlinit 16 ani, purtarea căștii de protecție este obligatorie atunci când aceștia circulă pe partea carosabilă. Polițiștii recomandă însă folosirea căștii și după împlinirea acestei vârste, chiar dacă obligația legală nu se mai aplică.

„16 ani este vârsta pe care legea o impune pentru purtarea căștii de protecție. După 16 ani, legea nu mai impune această obligație, dar noi recomandăm să utilizezi casca în continuare, pentru că nu prea ai protecție în momentul în care te deplasezi pe această trotinetă. Corpul tău trebuie să fie protejat într-un fel și atunci îți protejezi capul”, a precizat comisarul-șef de poliție.

Pe unde au voie să circule trotinetele și bicicletele

O altă regulă importantă se referă la locul în care bicicletele și trotinetele electrice pot circula. Atunci când pe traseu există o pistă pentru biciclete, aceasta trebuie folosită de ambele categorii de participanți la trafic. În cazul în care pista este amenajată pe trotuar, bicicliștii și utilizatorii trotinetelor trebuie să rămână pe spațiul destinat circulației lor și să nu se deplaseze printre pietoni.

„Ești obligat să mergi pe pistă, dar dacă nu ai pistă, nu ai ce căuta pe trotuar, ci pe partea carosabilă, cât mai aproape de marginea drumului”, a explicat Claudiu Costea.

Viteza maximă admisă

Există însă o diferență între regulile aplicabile bicicletelor și cele pentru trotinetele electrice. În cazul trotinetelor, circulația este interzisă pe sectoarele de drum unde limita maximă de viteză este mai mare de 50 km/h. Această restricție nu se aplică și bicicliștilor, care pot circula și pe astfel de drumuri, cu respectarea celorlalte reguli prevăzute de legislația rutieră.

„Nu au voie pe drumurile unde limita de viteză depășește 50 km pe oră”, a precizat polițistul despre trotinetele electrice.

Întrebat dacă regula este valabilă și pentru biciclete, Claudiu Costea a clarificat: „Nu, la biciclist nu avem această regulă. (...) Doar utilizatorii de trotinete. Bicicliștii au voie pe aceste drumuri.”

Respectarea regulilor de circulație este cu atât mai importantă în cazul bicicliștilor și al utilizatorilor de trotinete, deoarece aceștia sunt mai vulnerabili în cazul unui accident. Spre deosebire de șoferii autoturismelor, nu beneficiază de protecția oferită de caroserie și de sistemele de siguranță ale unei mașini.

Poliția atrage atenția că neatenția, chiar și pentru câteva secunde, sau asumarea unor riscuri inutile pot avea consecințe grave.

„Câteva fracțiuni de neatenție, de secunde de neatenție, sau asumarea unor riscuri iraționale poate să ne expună foarte tare”, a atras atenția Claudiu Costea.