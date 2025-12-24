Un soldat ucrainean povestește cum a fost îngropat de viu pe front: ”Deasupra mea atârna cadavrul unui inamic”

Un soldat ucrainean, a cărui imagine a făcut înconjurul lumii după ce s-a întors de pe front, a povestit în detaliu cum a fost îngropat de viu într-un atac al rușilor.

Dmitro și un camarad al său au fost ținta unui bombardament intens după ce au respins forțele terestre ale lui Vladimir Putin în timp ce apărau orașul Kostiantinivka din regiunea Donetsk, din estul Ucrainei.

Ei au ucis șapte inamici în timp ce ajutau la menținerea liniei de apărare la periferia orașului industrial, care a fost supus unui atac intens.

Dar Dmitro, în vârstă de 30 de ani, a povestit cum casa în care se poziționaseră a fost demolată sub focul dronelor și mortierelor.

Soldatul, cu indicativul „K2”, și camaradul său Denis, cu indicativul „Bars”, servesc în Brigada Mecanizată Separată 93 „Kolodnîi Yar”, care a apărat cu tenacitate orașul de atacurile intense ale forțelor lui Putin.

FOTO : În această fotografie, realizată în 16 decembrie 2025 și furnizată de serviciul de presă al Brigăzii 93 Kolodnîi Yar din Ucraina, soldații ucraineni Denis „Bars” și Dmitro „K2” se îmbrățișează după întoarcerea lor dintr-o zonă în care au luptat timp de 130 de zile lângă Kostiantinivka, regiunea Donetsk, Ucraina.

„Pe front, am avut mai multe schimburi de focuri cu inamicul”, a povestit Dmitro pentru tabloidul britanic Metro.

„Am ucis șapte inamici. Cel mai îngrozitor lucru a fost când casa noastră a fost „demontată”. Când au venit inamicii, i-am eliminat, dar drona inamică a văzut asta și a doua zi au început să ne demoleze casa. Era cu 26 de zile înainte de rotația noastră. Ne bombardau cu drone FPV (first-person view) și mortiere.”, a povestit el.

Cei doi au folosit adăposturi separate la punctele de ieșire, dar o explozie a distrus poziția lui Dmitro, lăsându-l inconștient și prins sub dărâmături.

„Am crezut că voi rămâne acolo pentru totdeauna, sub pământ”, a spus el.

„Am reușit să mă pregătesc și să mă întind pe o parte, strângând genunchii și coatele. Sub corpul meu mai era un spațiu mic. Am început să sap cu un cuțit și cu mâinile. Încetul cu încetul, în câteva ore, m-am dezgropat suficient încât să mă pot mișca. Apoi am început să simt un miros foarte puternic.

S-a dovedit că deasupra mea atârna cadavrul unui inamic – primul inamic care intrase în casa noastră. Era ținut în aer de rădăcinile copacilor. Nu mai avea față, iar sângele îi curgea pe mine. Explozia îi aruncase corpul acolo.”, a spus soldatul ucrainean.

Chiar și după ce au supraviețuit cu greu atacului, cei doi au rămas pe front în fața unui asalt care a devastat orașul.

„Apoi ne-am schimbat poziția. După aceea, nu am mai ieșit deloc afară. Barurile au fost epuizate pentru a colecta provizii, în timp ce eu am rămas în adăpostul meu. Acolo puteai să stai întins sau să stai jos. Și în 26 de zile mi s-au atrofiat picioarele. Apoi a trebuit să parcurg un traseu de 10 kilometri în timpul retragerii din poziție. Abia mai puteam să-mi mai târăsc picioarele.” a spus Dmitro.

Întoarcerea acasă după 130 de zile de război

Privirile obsedante ale camarazilor au făcut înconjurul lumii, după ce au fost fotografiați la întoarcerea de pe front. Ei au ales să fie identificați doar după prenume și indicativele lor.

„Sincer să fiu, sunt mândru de mine. Mă bucur că oamenilor le place, e mișto. Prietenii îmi scriu: «Wow, ești un războinic, suntem mândri de tine»”. - mai spune Dmitro.

Soldatul, originar din orașul Krivii Rih din centrul Ucrainei, vrea să plece în vacanță cu familia, iar apoi intenționează să se întoarcă pe câmpul de luptă.

El recunoaște că a ajuns să lupte pe front întâmplător, după ce s-a dus într-o dimineață la un magazin și s-a trezit înconjurat de soldații centrului teritorial de recrutare.

Cu toate acestea, el spune că „îi place să lupte” și „nu regretă nici măcar o zi că a ajuns exact aici”.

„Familia mea mă motivează”, a spus Dmitro.

